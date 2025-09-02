بنتعامل بالدولار بس| تفاصيل اعترافات 4 فتيات بتهمة ممارسة الرذيلة بالنزهة

استمعت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، لأقوال 4 فتيات أجانب متهمات بممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بمنطقة النزهة.





وجاء في التحقيقات أنهن اتفقن مع أحد الأشخاص لتسهيل الأعمال وتوفير مسكن لهن، كما كان يجلب لهن الزبائن، كما أنهن لا يقبلن غير الزبائن الذين يتعاملون بالدولار، خاصة من العرب والأجانب ، بتكلفة 1000 دولار في الساعة.

وأكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، تفيد بإدارة شخص ناديا صحيا كستار لممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكنوا من ضبط 4 أجانب في وضع مخل لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وتم اقتيادهن إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة.