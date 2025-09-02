محمود بصل: غزة تحت النار و85% من بنيتها التحتية مدمرة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مدينة غزة تتعرض حاليًا لقصف غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في منطقتي الصبرة والزيتون، حيث تم استهداف عدة بنايات بشكل مباشر، موضحا أن هذا التصعيد يتماشى مع البيان الرسمي الصادر عن الدفاع المدني، والذي وصف الوضع في المدينة بأنه "كارثي"، محذرًا من مرحلة خطيرة قادمة في حال تم تنفيذ مخطط الاحتلال بفرض نزوح جماعي من المدينة.

وأكد بصل أن الاحتلال دمر أكثر من 85% من البنية التحتية والمنازل في مناطق الشجاعية، التفاح، الزيتون، والصبرة، بالإضافة إلى تدمير واسع في بيت حانون والمناطق الشمالية، مشيرا إلى أن المناطق الصالحة للسكن لم تعد تتجاوز 12% من مساحة القطاع، ما يعني أن أكثر من 2.3 مليون مواطن يعيشون في ظروف لا إنسانية داخل "سجن كبير يفتقر لأبسط مقومات الحياة"، مضيفا أن نحو 75% من سكان القطاع لا يمتلكون خيامًا، ومن استلم خيمة سابقًا فقدها بسبب تلفها بفعل الشمس والتغير المناخي، مؤكدًا الحاجة الفورية إلى 250 ألف خيمة جديدة.

وفي ختام تصريحاته، وجه بصل نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، مؤكدًا أن الدفاع المدني يعاني من صعوبات شديدة في الاستجابة لنداءات الاستغاثة بسبب استهداف ما تُعرف بـ"المناطق الآمنة"، ما يصعّب على سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الوصول إليها، كما طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باتخاذ موقف حاسم لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن الشعارات وحدها لم تعد تكفي، وأن من يسعى للسلام عليه أن يتخذ خطوات فعلية على أرض الواقع لوقف المجازر والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.