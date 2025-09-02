الوادي الجديد.. 3 مشروعات تنموية إنتاجية لرفع كفاءة الموارد المائية

وقّع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وإطلاق مبادرة لتنفيذ ٣ مشروعات لزراعة الصبار والدراجون فروت وتحسين سلالات الماعز والأغنام بالمحافظة،وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» ونقيب الزراعيين، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات تستهدف التأقلم مع التغيرات المناخية ورفع كفاءة الموارد المائية في إقامة صناعات مرتبطة بهذه الزراعات لإنتاج الزيوت والأعلاف ذات العائد الاقتصادي المرتفع والمطلوبة تصديريا، بالإضافة إلى إنتاج اللحوم والألبان ومنتجات الألبان.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتركيز على المحاصيل الموفرة في استهلاك المياه.