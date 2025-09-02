بالروب.. شيرين رضا تفاجئ جمهورها بلوك جديد

شاركت الفنانة شيرين رضا متابعهيا صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت شيرين رضا في الصورة بإطلالة مميزة بمظهر جديد مرتدية روب باللون الابيض،و علقت كاتبه:قريبا.



وكانت قد حلت الفنانة شيرين رضا ، والفنان مينا مسعود ، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وكشفت الفنانة شيرين رضا، كواليس بداية مشوارها الفني عن طريق الإعلانات، قائلة:" بدأت تصوير إعلانات منذ أن كان عمري 11 سنة ".

وقالت شيرين رضا :" أول إعلان ليا كان عندي 11 سنة وكنت بسقف للحمامات على البحر ".

وتابعت شيرين رضا :" والدي كان بيحب التصوير بشكل كبير ووالدي كان بيحب يصورني بالكاميرا الخاصة به واتعودت على الكاميرا منذ الصغر ومكنتش خايفة منها".

واكملت شيرين رضا:" الجمال نعمة كبيرة ودي هدية من ربنا ليا وأبويا قالي إنتي حلوة وهيحصلك مشاكل بسبب حلاوتك ".