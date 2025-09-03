قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
رئيس «مشاد لحقوق الإنسان»: ما يحدث في الفاشر السودانية إبادة جماعية صامتة|فيديو

هاني حسين

قال الدكتور أحمد عبد الله إسماعيل، رئيس منظمة "مشاد لحقوق الإنسان"، إن ما يحدث في مدينة الفاشر السودانية يُعدّ إبادة جماعية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن المشهد هناك يذكّر بفظائع الحروب في أوروبا، من حصار، وقتل ميداني، وتدمير ممنهج للمدنيين.

وأضاف في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العالم أغفل عمداً ما يجري في الفاشر، وترك المدنيين يواجهون مصيرهم وحدهم، قائلاً: "ما يحدث في الفاشر ليس أزمة إنسانية فقط، بل جريمة مكتملة الأركان، وإذا كانت هناك كلمة أقسى من "إبادة جماعية"، لاستُخدمت لوصف هذه الكارثة".

وشبّه إسماعيل مدينة الفاشر بـ"ستالينجراد" لما تشهده من معارك ضارية وحصار خانق، مطالبًا بتدخل دولي "حقيقي" وليس مجرد بيانات شجب وإدانة.

ودعا إلى ممارسة ضغط دولي فوري على الدول التي تموّل قوات الدعم السريع بالأسلحة والطائرات المسيّرة، مشددًا على ضرورة منع استهداف المساعدات الإنسانية والسماح بوصول الإغاثة إلى المدنيين.

وتحدث رئيس المنظمة عن الوضع الإنساني الكارثي في الفاشر، حيث لا مياه صالحة للشرب، وتفشي الأمراض والأوبئة، في ظل غياب كامل للمساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك محاولات ممنهجة لإسكات صوت المنظمات الدولية ومنع تغطية ما يجري، واصفًا ذلك بأنه "جريمة إضافية بحد ذاتها"

