لملاحقة المحتكرين .. جهود مكثفة لضبط سوق الأعلاف

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات المفاجأة على مخازن، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار فيها، على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية، وذلك بهدف مواجهة تخزين السلعة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار.

قال وزير الزراعة ان هذه الحملات تأتي في إطار جهود الدولة لضبط سوق الأعلاف وضمان استقراره، خاصة بعد الارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي لوحظت مؤخرًا، وفي إطار جهود الوزارة لحماية المنتجين، وتقديم الدعم لهم.

وأشار وزير الزراعة إلى تشكيل لجان مشتركة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية الداجنة بالوزارة، كما تضم ممثلين من مباحث التموين، وشرطة المسطحات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى مسؤولين من مديريات الزراعة والتموين، بحيث تستهدف الحملات المخازن والصوامع وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحلات الاتجار في الاعلاف وخاماتها.



وفي سياق متصل أسفرت عدد من الحملات التي شنتها الوزارة فور تكليفات "فاروق" عن رصد عدة مخالفات، منها: بيع الأعلاف بأسعار مبالغ فيها، التداول والبيع بدون فواتير أو مستندات رسمية، تخزين الأعلاف وخاماتها وحجبها عن السوق بهدف الاحتكار ورفع الأسعار.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، أنه تمت إحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لمخالفتهم للقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الأمن الغذائي.

وأشار سليمان الى استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان توفر الأعلاف بأسعار مناسبة، وحماية الثروة الحيوانية والداجنة في البلاد، كما اهاب المربين والمنتجين إلى التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخصة ومعتمدة من وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, فضلا عن التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام (0220541463 / 0220541464)، للابلاغ عن أية مخالفات في هذا الشأن.