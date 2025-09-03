أستاذ علوم سياسية: الاعتراف الأوروبي بفلسطين يواجه عراقيل إسرائيلية متوقعة

رجّح الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن تحركات بعض الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ستصطدم بمعارضة شديدة من جانب الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي من المتوقع أن تسعى لعرقلة أي نتائج إيجابية قد تترتب على هذا التوجه الدولي الجديد.

وأشار بدر الدين، خلال مداخلته ببرنامج "اليوم" على قناة "DMC"، إلى أن الاعتراف المنتظر من بعض الدول الأوروبية بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين، يُعد انتصارًا لمنطق العقل والعدالة، لافتًا إلى أن هذه التطورات قد تُحدث تحولًا ملموسًا في مسار القضية الفلسطينية دوليًا.

وأكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، أهمية أولوية وقف العدوان وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والتوجه إلى إعادة الإعمار.



وبحث الجانبان، في اتصال هاتفي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المقبل.



