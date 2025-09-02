إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة أعلى الطريق الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة حيث فقد قائدها السيطرة عليها ما أدى إلى سقوطها من أعلى الكوبري بعد البوابات اتجاه مدينة بنها وتم تحطمها بالكامل وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبرى بالطريق الحر شبرا بنها ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات انقلاب سيارة من أعلى كوبرى بالطريق الحر وإصابة ثلاث أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وفرض كردون أمني لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.