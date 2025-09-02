حسن المستكاوي يشكر رجال الداخلية بعد استعادة مسروقاته خلال 48 ساعة

أعرب الناقد الرياضي حسن المستكاوي عن امتنانه لوزارة الداخلية ورجالها، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في استعادة المسروقات التي تعرض لها خلال الساعات الماضية.



وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أتقدم بالشكر والامتنان إلى سيادة اللواء علاء بشندي، مدير مباحث القاهرة، على اهتمامه السريع منذ لحظة تقديمي بلاغًا بواقعة سرقة، حيث أصدر تعليماته لفريق مباحث المعادي بضبط المتهم، وهو ما تحقق خلال 48 ساعة فقط."



وأضاف: "لم أصدق في البداية، وكنت قد استعوضت الله فيما سرق، لكن الله أكرمني برد المسروقات عبر رجال يعملون بجهد هائل ويسهرون على حماية المواطنين، مما يعكس التطور الكبير في أداء أجهزة الأمن."

واختتم قائلاً: "شكراً لوزارة الداخلية، وألف شكر لمدير مباحث القاهرة اللواء علاء بشندي، وفريق مباحث المعادي.. ربنا يحميكم ويحفظكم، وتحيا مصر. لم أفقد ثقتي يومًا في قدرات الأمن المصري، وربما أروي ما حدث لي لاحقًا ليكون عبرة لحماية الآخرين من وقائع مشابهة."