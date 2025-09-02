رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لذوي الهمم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثانى لذوي الهمم لجامعات الدلتا واقليم القاهرة الكبرى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هانى شحته عميد كلية التربية النوعية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هانى زكريا وكيل كلية علوم الرياضة، والدكتورة سمر عبدالحميد مدير مركز مصطفى صادق الرفاعي بالجامعة .

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الطلاب الفائزين في المهرجان، مشيداً بمستواهم الرياضي وأدائهم المتميز ، مؤكدًا أن أصحاب الهمم دائما متميزين فى كافة المجالات ،مشيرا أن لدينا تجربة داخل الجامعة فى قسم الفلسفة بكلية الآداب وتفوق أحدي الطالبات من ذوى الهمم وتعينها معيدة بالقسم .

وأضاف رئيس جامعة بنها أن سياستنا هى الشمولية والاتاحة لكل أبناؤنا الطلاب وتقديم كافة الدعم للطلاب من ذوى الهمم .

من ناحية أخرى قام رئيس الجامعة ونائبه بتكريم الطلاب المشاركين والفائزين فى المسابقات المختلفة.

يذكر أن المهرجان شارك فيه 11 جامعة وهم "القاهرة. المنصورة. طنطا. كفر الشيخ. حلوان. المنوفيه. مدينة السادات. دمياط. الزقازيق. عين شمس. بنها"، ويتضمن مسابقات فى رفع الاثقال ، العاب القوى، خماسى كرة القدم، تنس الطاوله ، الطالب والطالبه المثالية.