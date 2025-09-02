تعرف على لائحة مشروع مواقف سيارات النقل الجماعى بدمياط



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العليا للمواقف ، المُنعقد اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد محمد التل مدير إدارة المرور و أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و الجهات المعنية.

فيما وقد شهد الاجتماع مناقشة لائحة مشروع مواقف سيارات النقل الجماعى بالمحافظة، وتطبيق الكارتة المجمعة اعتبارًا من بداية الشهر الجارى و استعراض الإجراءات المرتبطة به .

وفى صعيد متصل،، بحث " محافظ دمياط " عدد من الموضوعات المطروحة لاتخاذ قرارات بشأنها ، وكذا آلية تشغيل خطوط السير التبادلية مع المحافظات.

كما تم مناقشة عدد من الطلبات المقدمة للجنة ، حيث وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بإعداد دراسة شاملة بشأن عدد من الملفات التى تم استعراضها بالاجتماع، ووضع إجراء واضح بخصوصها وذلك وفقًا للوائح والضوابط المُنظمة لمنظومة عمل المواقف .