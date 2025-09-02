قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ماكرون: لا شيء سيوقف حركة الاعتراف بدولة فلسطين وسنقود قمة دولية لحل الدولتين في نيويورك

أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفقا خلاله على ترؤس مؤتمر دولي لحل الدولتين في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى إعادة إطلاق جهود السلام في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، هاجم ماكرون بشدة قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر، معتبرا القرار "غير مقبول"، وداعيا واشنطن إلى التراجع فورا عن هذه الخطوة التي تتعارض مع اتفاقية الدولة المضيفة للأمم المتحدة.

وقال ماكرون: "لا شيء سيقف في وجه حركة الاعتراف بدولة فلسطين. لن نسمح لأي طرف بعرقلة جهود السلام، والتمثيل الفلسطيني في المؤتمر أمر لا يمكن التنازل عنه".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن المؤتمر المرتقب سيشكل "منصة دولية لحشد أكبر دعم ممكن لصالح حل الدولتين"، الذي وصفه بأنه "السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأشار إلى أن المسار السياسي لا يمكن أن ينفصل عن الواقع الميداني، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار الدائم، والإفراج عن جميع الرهائن، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتشكيل بعثة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

كما شدد ماكرون على أهمية ما بعد وقف إطلاق النار، داعيا إلى نزع سلاح حركة حماس، وإبعادها عن المناصب الحكومية، وتعزيز السلطة الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها، بهدف استعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

وفي ختام كلمته، قال ماكرون: "لا هجوم، ولا ضم، ولا تهجير قسري، سيوقف الزخم الذي أطلقناه بالشراكة مع ولي العهد السعودي. هذا الزخم ينضم إليه اليوم عدد متزايد من الشركاء الدوليين. أراكم في نيويورك في 22 سبتمبر. معا، سنجعل مؤتمر حل الدولتين نقطة تحول حاسمة نحو السلام والأمن في المنطقة".

