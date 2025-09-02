قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مناطق وأحياء بالجيزة تدخل دائرة اهتمام كبير من المحافظ
جوجل تحذر.. كيف تحمي حساباتك من الاختراق؟
مبلغ ضخم .. كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي؟
الإفتاء: يجوز شرعا صيام يوم المولد النبوي الشريف
أعاد 45 ألف جنيه عثر عليها عقب حادث القطار.. محافظ مطروح يكرم أحد شباب الضبعة
ترامب تعليقا على شائعة وفاته: إنه أمر جنوني.. كنت نشطا وبصحة جيدة
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس بمركز الحسينية إلى 33 مصابا وحالة وفاة
بعد أزمة عبير الأباصيري.. الصحة تعلن تفاصيل مجانية الطوارئ بالمستشفيات
ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025
استجابة لصدى البلد.. حملة لإزالة القمامة وتطهير مياه الشرب لأهالي الخصوص
وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي.. والنحاس قائما بأعمال المدير الفني
فتح: منع رئيس فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة تصرف غير مقبول دبلوماسيا وقانونيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح وإيزاك.. ثنائي فتاك يرعب مدافعي الدوري الإنجليزي

صلاح وإيزاك
صلاح وإيزاك

لا شك أن انضمام السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، سيزيد من خطورة الخط الهجوم للريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

وأوضح فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه على منصة “إكس”، محمد صلاح وألكسندر إيزاك هما الأكثر تسجيلاً للأهداف الموسم الماضي.

وسجل محمد صلاح 29 هدفًا الموسم الماضي، بينما أحرز ألكسندر إيزاك 23 هدفًا، وسيلعب الثنائي معًا هذا الموسم، مما سيزيد معاناة مدافعي الدوري الإنجليزي.

وتعد صفقة انتقال السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، مقابل 144 مليون يورو، الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.


أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي



1) ألكسندر إيزاك (من نيوكاسل إلى ليفربول): 144 مليون يورو
2) فلوريان فيرتز (من باير ليفركوزن إلى ليفربول): 125 مليون يورو
3) هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت - ليفربول): 95 مليون يورو
4) نيك فولتيماد (شتوتجارت - نيوكاسل): 85 مليون يورو
5) بنيامين سيسكو (لايبزيج - مانشستر يونايتد): 76.5 مليون يورو
6) فيكتور أوسيمين (نابولي - جلطة سراي): 75 مليون يورو
7) برايان مبيومو (برينتفورد - مانشستر يونايتد): 75 يورو
8) ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد): 74.2 مليون يورو
9) لويس دياز (ليفربول - بايرن ميونيخ): 70 مليون يورو
10) مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد - أرسنال): 70 مليون يورو

إيزاك ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي نيوكاسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

المستشار هشام فؤاد والمهندس ممدوح رسلان

رسميا.. الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بـ شركة مياه الشرب

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

ترشيحاتنا

روجر شميت

ارتبط اسمه بالأهلي.. من هو الألماني روجر شميت مدرب المارد الأحمر المحتمل؟

وزارة الصحة تقدم 71 مليون خدمة طبية مجانية في 48 يومًا| تفاصيل

وزارة الصحة تقدم 71 مليون خدمة طبية مجانية في 48 يومًا| تفاصيل

الإسهال.. متى يشكل خطرا على الصحة؟

الإسهال.. متى يشكل خطرًا على الصحة وما أعراضه؟

بالصور

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب منقوع القرنفل يومياً؟

فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم

لا تتوقعه.. مشروب يحمي من الشلل الرعاش والخرف والسكر

الشلل الرعاش
الشلل الرعاش
الشلل الرعاش

هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟.. دراسة تكشف الحقائق

هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟
هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟
هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟

فيديو

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد