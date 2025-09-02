صلاح وإيزاك.. ثنائي فتاك يرعب مدافعي الدوري الإنجليزي

لا شك أن انضمام السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، سيزيد من خطورة الخط الهجوم للريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

وأوضح فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه على منصة “إكس”، محمد صلاح وألكسندر إيزاك هما الأكثر تسجيلاً للأهداف الموسم الماضي.

وسجل محمد صلاح 29 هدفًا الموسم الماضي، بينما أحرز ألكسندر إيزاك 23 هدفًا، وسيلعب الثنائي معًا هذا الموسم، مما سيزيد معاناة مدافعي الدوري الإنجليزي.

وتعد صفقة انتقال السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، مقابل 144 مليون يورو، الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.



أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي





1) ألكسندر إيزاك (من نيوكاسل إلى ليفربول): 144 مليون يورو

2) فلوريان فيرتز (من باير ليفركوزن إلى ليفربول): 125 مليون يورو

3) هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت - ليفربول): 95 مليون يورو

4) نيك فولتيماد (شتوتجارت - نيوكاسل): 85 مليون يورو

5) بنيامين سيسكو (لايبزيج - مانشستر يونايتد): 76.5 مليون يورو

6) فيكتور أوسيمين (نابولي - جلطة سراي): 75 مليون يورو

7) برايان مبيومو (برينتفورد - مانشستر يونايتد): 75 يورو

8) ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد): 74.2 مليون يورو

9) لويس دياز (ليفربول - بايرن ميونيخ): 70 مليون يورو

10) مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد - أرسنال): 70 مليون يورو