رياضة

مصدر يكشف حقيقة تفاوض إدارة الأهلي مع مدرب أجنبي

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

قال الإعلامي جمال الغندور إن مصدرًا مسئولًا داخل النادي الأهلي أكد أن إدارة النادي لم تدخل في أي مفاوضات حتى الآن مع مدربين أجانب.

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج ستاد المحور: "المصدر شدد على أن جميع الأسماء المتداولة عبر المواقع والسوشيال ميديا لا يوجد أي تواصل رسمي معها".

وأضاف أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ولجنة التخطيط بالأهلي، في اجتماعات متواصلة لدراسة السير الذاتية التي تم جمعها، إلا أنه لم يتم حتى الآن اعتماد القائمة المختصرة تمهيدًا لبدء المفاوضات الرسمية.

واختتم الغندور تصريحاته قائلاً: "ما جرى الاتفاق عليه حتى الآن أن الراتب الشهري للمدير الفني الجديد سيتراوح بين 250 و300 ألف دولار، أي ما يقارب 3.5 مليون دولار سنويًا، وذلك للتعاقد مع مدرب يليق بتطلعات الأهلي في الموسم الحالي".

الأهلي النادي الأهلي الخطيب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

فواكة مناسبة لمرضى السكري

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟

