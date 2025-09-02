تحرير 52 محضرا تموينيا للمخالفين بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي أجريت هذا الأسبوع.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٥٢ محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير ١٦ محضرا لمخالفات داخل المخابز، شملت: نقص وزن الرغيف، عدم وجود قائمة تشغيل، عدم وجود سجل زيارات ، عدم إعطاء بون للمواطن فضلاً عن تحرير محضر تصرف في شكارة دقيق مدعم.

وفي السياق ذاته، أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير ٣٢ محضرا، جاءت على النحو التالي: عدم الإعلان عن أسعار ،عدم وجود شهادات صحية، تشغيل عمالة بدون شهادات صحية، بالإضافة إلى عدم إعلان عن مخزن وعدم إعلان نقاط خبز بدال تمويني، هذا إلى جانب محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

والجدير بالذكر تم ضبط أربع مخالفات في مجال المواد البترولية تضمنت عدم إعلان أسعار أسطوانات غاز، عدم إعلان أسعار زيوت و شحوم في محطة وقود إلي جانب عدم وجود جهاز ATG.

جاء ذلك في إطار توجيهات المحافظ بضرورة تكثيف الحملات التموينية بشكل دوري، وذلك لسرعة ضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونيا.