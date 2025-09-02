إصابة 5 أشخاص في حريق التهم منزلا و3 محلات تجارية بسوهاج

شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج، حادثًا مروعًا بعدما اندلعت النيران في أحد المنازل، وامتدت ألسنة اللهب بسرعة لتلتهم 3 محلات تجارية مجاورة، شملت محل أحذية وسوبر ماركت ومحل نظارات، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بنشوب حريق هائل بجوار مسجد القطب.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، لمواجهة الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي المنازل والمحلات، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط المكان لفرض السيطرة وتأمين المواطنين.

وخلال عملية الإطفاء، أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم، حيث أكد الفريق الطبي أن حالتهم مستقرة.

كما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، لحين الانتهاء من أعمال الإخماد وإعادة التشغيل.

وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.