قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة في إسرائيل .. نصف جنود الاحتياط يرفضون الاستدعاء
كيف نحيي ذكرى المولد النبوي.. الإفتاء تكشف عن الطريقة الشرعية
روسيا: نتطلع إلى تعزيز إمدادات أنظمة صواريخ «إس - 400» إلى الهند
ترامب يعلن مقتـ.ـل 11 من «إرهابيي المخدرات» في هجوم أمريكي على قارب فنزويلي
أول تعليق لـ وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأهلي
نجم محبوب.. أسامة عرابي: تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالأهلي «قرار صائب»
عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف
صدمة في منتخب السعودية بسبب سالم الدوسري | تفاصيل
لإعادة الانضباط والثقة.. ناقد رياضي: الأهلي يحتاج مدربًا بشخصية «جوزيه»
بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل
مصرع جميع السكان .. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بترسين السودانية
بمرسوم تشريعي| أحمد الشرع يستحدث وزارة لـ «الطاقة» لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة في منتخب السعودية بسبب سالم الدوسري | تفاصيل

سالم الدوسري
سالم الدوسري
حمزة شعيب

تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صدمة قبل وديته المرتقبة أمام مقدونيا الشمالية، المقررة الخميس المقبل في العاصمة التشيكية براغ، بعد أن بات غياب قائده ونجمه البارز سالم الدوسري أمرًا مرجحًا بسبب الإصابة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عن معاناته من آلام في أسفل الظهر، ما استدعى إخضاعه لفحص بالأشعة لتحديد مدى خطورة الإصابة.

 وتشير المؤشرات الأولية إلى صعوبة مشاركته في المباراة، حيث يميل الجهاز الفني والطبي إلى استبعاده حرصًا على سلامته.

وكان الدوسري قد غادر الحصة التدريبية الأولى في معسكر "الأخضر" الاثنين الماضي بشكل مفاجئ، بعد شعوره بآلام قوية، الأمر الذي أثار قلق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وجهازه المعاون.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى براغ الأحد الماضي، وبدأت تدريباتها مباشرة بتركيز على النواحي الهجومية والتنظيم التكتيكي، استعدادًا لمواجهتي مقدونيا الشمالية والتشيك يومي الخميس والاثنين.

ويأتي هذا المعسكر ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، وعلى رأسها المباراتان الحاسمتان أمام إندونيسيا والعراق في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ما يضاعف من أهمية تواجد العناصر الأساسية وفي مقدمتهم سالم الدوسري.

منتخب السعودية سالم الدوسري مقدونيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

الإيجار القديم

الإسكان حسمت الأمر.. هل يحصل مستأجرو الإيجار القديم على شقق بمساحات أصغر؟

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

ارتفاع الامواج بالشواطئ

ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

احتفالية اليوبيل الذهبي لحضانة بيت ملائكة الأنبا تكلا بالإسكندرية

الوطنية للصحافة

للأسبوع الثاني: الهيئة الوطنية للصحافة تواصل جلسات الاستماع لخارطة إصلاح المهمة

موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية

لو عاوز تدخل كلية.. موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية لتسجيل الرغبات

بالصور

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب منقوع القرنفل يومياً؟

فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم

لا تتوقعه.. مشروب يحمي من الشلل الرعاش والخرف والسكر

الشلل الرعاش
الشلل الرعاش
الشلل الرعاش

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد