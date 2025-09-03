صدمة في منتخب السعودية بسبب سالم الدوسري | تفاصيل

تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صدمة قبل وديته المرتقبة أمام مقدونيا الشمالية، المقررة الخميس المقبل في العاصمة التشيكية براغ، بعد أن بات غياب قائده ونجمه البارز سالم الدوسري أمرًا مرجحًا بسبب الإصابة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عن معاناته من آلام في أسفل الظهر، ما استدعى إخضاعه لفحص بالأشعة لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى صعوبة مشاركته في المباراة، حيث يميل الجهاز الفني والطبي إلى استبعاده حرصًا على سلامته.

وكان الدوسري قد غادر الحصة التدريبية الأولى في معسكر "الأخضر" الاثنين الماضي بشكل مفاجئ، بعد شعوره بآلام قوية، الأمر الذي أثار قلق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وجهازه المعاون.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى براغ الأحد الماضي، وبدأت تدريباتها مباشرة بتركيز على النواحي الهجومية والتنظيم التكتيكي، استعدادًا لمواجهتي مقدونيا الشمالية والتشيك يومي الخميس والاثنين.

ويأتي هذا المعسكر ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، وعلى رأسها المباراتان الحاسمتان أمام إندونيسيا والعراق في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ما يضاعف من أهمية تواجد العناصر الأساسية وفي مقدمتهم سالم الدوسري.