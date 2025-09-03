نجم محبوب.. أسامة عرابي: تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالأهلي «قرار صائب»

أكد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق أن قرار تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء قرار جيد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.



وقال أسامة عرابي نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق : " تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالأهلي قرار جيد وكان يجب تعيين مدير كرة للفريق منذ فترة طويلة للسيطرة على النجوم الكبار التي تعاقد معها الفريق هذا الموسم ".



وأضاف عرابي: "وليد صلاح الدين نجم محبوب ويستطيع لم الشمل في النادي الأهلي والسيطرة على مشاكل لاعبي الفريق الأحمر ".