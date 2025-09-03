الطريقة الصحيحة للاستمتاع بحلاوة المولد.. خبير تغذية يوضح

أكد كريم جمال خبير التغذية، إن حلاوة المولد النبوي، نسبة السكر بها أعلى من الحلويات العادية، موضحًا أن جميع مكونات حلاوة المولد مرتبطة ببعض، وتعتمد على نسب عالية من السكر.

وأضاف خبير التغذية ، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، أنه من الممكن أن نستمتع بحلاوة المولد بطريقة صحيحة، وصحية وغير مؤثرة على الصحة.

وأوضح أنه ينصح بتناول قطعة من حلاوة المولد بعد تناول الوجبة الأساسية، كنوع من التحلية وأن هذا لا ينتج عنه زيادة في سكر الدم.

وطالب من كل مواطن أن يختار عدد قليل من القطع التي يحبها وأن يأكل واحدة فقط في اليوم، ولا يتم وضع العلبة في منتصف المنزل وكل ما يتم المرور من عليها يحصل على قطعة.