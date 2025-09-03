قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار | شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع مورينيو
قافلة "زاد العزة".. الهلال الأحمر: 2700 طن مساعدات عاجلة لأهالي غزة
مش متخيّلهم بالسوء دا | تصريح صادم من خالد الغندور يخص لاعبي الأهلي
الإصابة تبعد سالم الدوسري عن مواجهة السعودية ضد مقدونيا
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة جولة إعادة الشيوخ .. غدًا
روسيا تش هجومًا كاسحًا على أوكرانيا .. وتحرك من بولندا
الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا
الصحة العالمية تشيد بتطوير مصر نظام ترصد متكاملًا لمقاومة مضادات الميكروبات
دخول شاحنات خيام وأغطية لتلبية احتياجات نازحي غزة من العدوان الإسرائيلي
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها
وزيرة البيئة تبحث مع مساعد وزير الخارجية مشاركة مصر في COP30 بالبرازيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

النفط يقفز وسط نيران الحرب| ضربات أوكرانية تعطل منشآت روسية حيوية

ياسمين القصاص

سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، صباح أمس، في ظل تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة تصاعد التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار النفط تشهد ارتفاعا عالميا

وارتفع خام برنت بمقدار 40 سنتا، أي بنسبة 0.59%، ليصل إلى 68.55 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 01:49 صباحا بتوقيت جرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بمقدار 1.05 دولار، أو ما يعادل 1.64%، ليسجل 65.06 دولارا للبرميل.

والعقود الآجلة لخام غرب تكساس لم تتم تسويتها، الإثنين، بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

تهديد أوكراني لمنشآت الطاقة الروسية

وفي تطور ميداني مؤثر على سوق النفط، نفذت أوكرانيا سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية داخل الأراضي الروسية، مما أدى إلى توقف منشآت تمثل ما لا يقل عن 17% من طاقة معالجة النفط في روسيا، أي ما يعادل 1.1 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة "رويترز".

وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تخطط لشن هجمات جديدة داخل العمق الروسي، وذلك بعد أسابيع من الضربات المكثفة التي استهدفت منشآت طاقة روسية.

 ويأتي هذا التصعيد في سياق تصاعد حدة العمليات الجوية بين الجانبين، حيث استهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، بينما واصلت كييف هجماتها على مصافي النفط وخطوط الأنابيب الروسية.

روسيا تعلن السيطرة على جنوب دونيتسك

على صعيد العمليات العسكرية البرية، أعلن دينيس بوشيلين، حاكم جمهورية دونيتسك الموالية لموسكو، أن القوات الروسية تمكنت من إنشاء منطقة أمنية عازلة في مقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وذلك عقب ما وصفه بـ"التحرير الكامل لجنوب الجمهورية".

وقال بوشيلين: "مع الاستيلاء على كامينشاخا، يمكن القول إن جنوب الجمهورية أصبح بالكامل تحت السيطرة الروسية.. وأود أن أعبر عن امتناني لمقاتلي مجموعة قوات الشرق الذين أتموا عملية التحرير، ويعملون حاليا على تعزيز مواقعهم في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأكد بوشيلين أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة دنيبروبتروفسك وعلى باقي محاور القتال، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات الروسية تمكنت من القضاء على 17 عنصرا من كتيبة آزوف، كما دمرت مدرعتين تابعتين للجيش الأوكراني في بلدة "غلوشينكوفو" ضمن جمهورية دونيتسك.

الحرب تدخل عامها الرابع 

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه التطورات في وقت دخلت فيه الحرب الروسية الأوكرانية، عامها الرابع، منذ اندلاعها في فبراير 2022، ولا تزال جبهات القتال في الشرق والجنوب تشهد معارك ضارية بين الطرفين، حيث تسعى موسكو إلى توسيع رقعة سيطرتها على المقاطعات الشرقية لأوكرانيا، فيما تواصل كييف استلام الدعم العسكري والمالي من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

النفط أوبك أسعار النفط اجتماع أوبك ارتفاع أسعار النفط الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

الاتحاد السكندري

استعدادا لتصحيح المسار.. الاتحاد السكندري يواجه سبورتنج وديًا غدا

شوبير

شوبير: الأهلي يتراجع عن الاستعجال في اختيار المدرب الأجنبي

اتحاد كرة اليد

عمرو فتحي يترأس البعثة.. قائمة منتخب الشابات لبطولة أفريقيا لليد بالجزائر

بفستان البحر.. دنيا سمير غانم تستعرض رشاقتها على الشاطئ

العسل الأسود: كنز غذائي غني بالفوائد.. لكن هل له أضرار؟

الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

