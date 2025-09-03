القبض على منادييّ سيارات تعديا على بائع بسلاح أبيض في العجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على البائعين الجائلين والتعدى على أحدهم بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من (بائع "مصاب بجروح متفرقة) بتضرره من (منادييّ سيارات) مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة ، لقيامهما بالتعدى عليه وإحداث إصابته بسلاح أبيض وذلك بسبب رفضه دفع إتاوة مالية لهما.

تم ضبط المذكورين وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.