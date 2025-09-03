قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة صلاحية الأغذية والحد من الغش التجاري

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومتابعة صلاحية الأغذية وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري، حفاظا على الصحة العامة.

وأسفرت حملة حي غرب بالاشتراك مع شرطة المرافق على منطقة "مينا البصل" بنطاق الحي، عن غلق وتشميع 10 منشآت مخالفة لمواعيد العمل الرسمية للغلق وعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط، وتحرير 39 محضرا وإنذار أمن صناعي، وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وضع أسعار على المنتجات ومخالفة قانوني العمل والبيئة ورخص محال، وإعدام 5 كيلو أغذية فاسدة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات بمسار الحملة والتي تشغل الأرصفة والطريق العام وفرض الانضباط، مع التحفظ على 45 إشغالا متنوعا و تحصيل 31 ألف جنيه غرامات فورية.

وقد تم التنبيه على المنشآت بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد الرقابة على الأسواق متابعة صلاحية الأغذية الحد من الغش التجاري

