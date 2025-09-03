محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة صلاحية الأغذية والحد من الغش التجاري

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومتابعة صلاحية الأغذية وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري، حفاظا على الصحة العامة.

وأسفرت حملة حي غرب بالاشتراك مع شرطة المرافق على منطقة "مينا البصل" بنطاق الحي، عن غلق وتشميع 10 منشآت مخالفة لمواعيد العمل الرسمية للغلق وعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط، وتحرير 39 محضرا وإنذار أمن صناعي، وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وضع أسعار على المنتجات ومخالفة قانوني العمل والبيئة ورخص محال، وإعدام 5 كيلو أغذية فاسدة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات بمسار الحملة والتي تشغل الأرصفة والطريق العام وفرض الانضباط، مع التحفظ على 45 إشغالا متنوعا و تحصيل 31 ألف جنيه غرامات فورية.

وقد تم التنبيه على المنشآت بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

