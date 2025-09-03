قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

التنمية المحلية تكشف إحالة 69 مخالفة من 5 محافظات للنيابات المختصة .. ما القصة؟

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

في اطار متابعة منظومة الأداء المحلي بمختلف محافظات الجمهورية، ورصد أي معوقات في أداء الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. .

تقويم الأداء والمتابعة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الأربعاء من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول نتائج جهود القطاع خلال شهر أغسطس 2025 ، لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات.

نتائج قطاع التفتيش 

وأشارت د. منال عوض، إلي أن فرق المتابعة بالقطاع قامت تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، خلال شهر أغسطس 2025 بتنفيذ 76  حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى للمواطنين) في 5 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، الشرقية، دمياط ، المنوفية) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية خلال تلك الفترة شملت فحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (19) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) وذلك في أحياء عين شمس والزيتون والنزهة والمعادي والبساتين بالقاهرة ومركز ومدينة منيا القمح بالشرقية ، مدينة رأس البر بدمياط ، وحي الوراق بالجيزة ومركز ومدينة أشمون بالمنوفية .

إحالة 69 حالة إلى النيابات المختصة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 69 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تم رصده من مخالفات ، حيث قام القطاع بالتفتيش والمتابعة لعدد من الملفات الحيوية على رأسها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية و عمل الإدارات الهندسية وإصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للمبانى المخالفة والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية ومدي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإزالة فى المهد للحفاظ على هيبة الدولة والرقعة الزراعية.

مراجعة منظومة النظافة

وأضافت د.منال عوض أنه يتم أيضاً مراجعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات وفحص شكاوى المواطنين ، مضيفة أنه تم الاشتراك مع حى الزيتون فى تنظيم عدد من الحملات للتصدي للإشغالات والمحال الغير مرخصة بالحى ، بالإضافة إلى التصدي لعدد من حالات البناء المخالف فى بعض أحياء محافظة القاهرة وتنفيذ الإزالات للأدوار المخالفة .

وفي ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية للقطاع باستمرار متابعة إلتزام المحلات العامة بعدم إشغال الطريق أو القيام بأي مخالفات، يواصل قطاع التفتيش المرور اليومي على حي مصر الجديدة، لمنع أى إشغالات، وضبط المحلات الغير مرخصة أو وقائع تغيير الاستخدام غير قانوني، و إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة الأداء المحلي بمختلف محافظات الجمهورية، ورصد أي معوقات في أداء الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تقديم خدمات لائقة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه أي مخالفات لتحقيق الانضباط بالمحليات.

