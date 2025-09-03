دون أسباب معلنة .. إمام محمدين يقرر الرحيل عن الاتحاد السكندري

تقدم إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري باستقالته إلي مجلس الإدارة دون أن يذكر أي أسباب لرحيله ليفحر مفاجأة من العيار الثقيل.

أثارت هذه الخطوة دهشة الجميع، بمن فيهم رئيس النادي محمد سلامة

وفي سياق سابق قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي تجديد التعاقد مع الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، لموسم جديد 2025-2026 تأكيداً على الثقة الكبيرة في الكفاءة الفنية والإدارية للكابتن إمام محمدين ، ودوره البارز في تطوير منظومة الناشئين واكتشاف ودعم المواهب الشابة التي تُعد ركيزة أساسية لمستقبل الفريق الأول.