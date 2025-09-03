أسامة الأزهري: الإسلام دين أخلاق.. وبين أيدينا 45 ألف حديث نبوي عن القيم والفضائل

سلّط الدكتور أسامة الأزهري الضوء على أهمية الأخلاق في الإسلام، مؤكدًا أن الدين لا يقتصر على العبادات وحدها، بل إن الأخلاق هي العنوان الأكبر للرسالة المحمدية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ".

وأشار خلال كلمة خلال احتفال المولد النبوي الشريف 1447هـ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مع حضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وكبار رجال الدولة إلى أن من بين 50 ألف حديث نبوي، لا يزيد عدد الأحاديث التي تتعلق بالعبادات والفرائض عن 5 آلاف حديث فقط، بينما تدور الغالبية حول القيم، مما يعكس تركيز الإسلام على تربية الإنسان وبناء المجتمع الراقي.

قيم البقاء والانطلاق تصنع الحضارات

وأوضح الوزير أن القيم في الإسلام تنقسم إلى نوعين:قيم البقاء: مثل الصبر، والعفو، وكظم الغيظ وقيم الانطلاق: مثل الإبداع، والإتقان، والعلم، والنجاح، والجمال

وشدد على أن هذه القيم مجتمعة هي التي تصنع الحضارات وتنهض بالأوطان، مشيرًا إلى أن الأديان السماوية جاءت لترسيخ هذه المعاني في الإنسان والمجتمع.