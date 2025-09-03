رابطة الدوري الألماني ترفض إقامة مباريات البوندسليجا خارج البلاد

قال هانز يواكيم واتسكه رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إنه لن تكون هناك مباريات تنافسية ألمانية خارج البلاد، كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية الأخرى.

وقال واتزكه، رئيس مجلس الإشراف على الدوري الألماني لكرة القدم والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه سيعبر عن هذا الرأي لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. واتزكه هو أيضًا نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف: "طالما أنا هنا مسؤول عن الدوري، لن يكون هناك أي مباراة خارجية، عندما يتعلق الأمر بالمباريات التنافسية. نقطة على السطر"، قال واتزكه في مؤتمر صحفي بعد إعادة انتخابه في الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وواصل: "الأمر غير قابل للتأويل. أعتقد أنه في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هناك المزيد من الأشخاص الذين يقررون ذلك. ولكن فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن رأيي واضح نسبيًا".

لا توجد أي خطط لإقامة أي مباريات تنافسية ألمانية خارج البلاد، على عكس إيطاليا التي لعبت كأس السوبر في المملكة العربية السعودية في يناير. وكانت رابطة الدوري الإسباني قد وافقت في أغسطس الماضي على إقامة مباراة الدوري بين برشلونة وفياريال في ميامي في 20 ديسمبر المقبل، فيما عارض ريال مدريد القرار.

قد تصبح مواجهة ميلان مع كومو في الدوري الإيطالي أول مباراة كبرى في الدوري المحلي الأوروبي تقام خارج موطنه بعد أن أعطى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الضوء الأخضر في يوليو لإقامة المباراة في بيرث بأستراليا العام المقبل.

وقد أعربت مجموعات المشجعين من جميع أنحاء أوروبا عن معارضتها لمثل هذه المباريات، قائلةً إنها تقوض قواعد المسابقة لتحقيق مكاسب مالية قصيرة الأجل وتضر بالطابع المجتمعي للأندية.