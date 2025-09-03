لوفتوس تشيك: جاهز للعب مع إنجلترا في أي مركز

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
قال لاعب الوسط روبن لوفتوس-تشيك يوم الأربعاء إنه يستطيع اللعب في العديد من المراكز في الملعب مع توماس توخيل مع عودته إلى المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

كان لوفتوس-تشيك، الذي لعب تحت قيادة توخيل في تشيلسي في الفترة من 2021-22، إضافة متأخرة إلى تشكيلة المنتخب في تصفيات كأس العالم هذا الشهر ضد أندورا وصربيا، حيث تم استدعاؤه بعد انسحاب آدم وارتون لاعب كريستال بالاس بسبب الإصابة.

”لقد مر وقت طويل“، قال لاعب ميلان في مقر تدريبات منتخب إنجلترا في سانت جورج بارك يوم الأربعاء. "لقد كنت جزءًا من تشكيلة (كأس العالم) 2018 وحتى الموسم الذي تلاه تم استدعائي - ثم بالطبع، تعرضت لتمزق في وتر العرقوب.

وأضاف: ”كوني بعيدًا عن الفريق لفترة طويلة اعتدت نوعًا ما على عدم الذهاب“. "ما زلت تريد أن تدفع في كرة القدم في النادي على أمل ربما الحصول على فرصة المشاركة. لكنني نسيت الأمر تمامًا وكنت مشجعًا للفريق بدلاً من ذلك".

جاء لوفتوس-تشيك من خلال أكاديمية تشيلسي كلاعب خط وسط، لكنه ينسب الفضل إلى توخيل في مساعدته على أن يصبح أكثر تنوعًا.

وواصل: “عندما جاء إلى تشيلسي، تحدث معي عن اللعب في مركز الظهير الأيمن. قلت ”مستحيل“. وانتهى بي الأمر باللعب هناك على أي حال، اقترح عليّ توخيل أن ألعب في هذا المركز لأنني لاعب عدّاء قوي ولديّ السرعة الكافية للعب في هذا المركز”.

وأكمل: "لقد لعبت في العديد من المراكز تحت قيادة توخيل وهو يقدّر قدراتي البدنية... مع الأشياء التي يمكن أن تحدث في البطولة، أن تكون متعدد الاستخدامات أمر جيد".

لقد عانت مسيرة لوفتوس-تشيك من الإصابات، لكنه عازم على مساعدة إنجلترا على الفوز بأول لقب لها منذ كأس العالم 1966.

واختتم: "لقد كنا قريبين للغاية في 2018 (المركز الرابع في كأس العالم) وكان الأولاد قريبين للغاية في السنوات التالية. كانت مشاهدة تلك المباريات مرهقة للأعصابنأمل في المستقبل أن نتمكن من الذهاب إلى أبعد مدى“,

تلعب إنجلترا مع أندورا يوم السبت في فيلا بارك ثم صربيا في بلغراد بعد ثلاثة أيام.

