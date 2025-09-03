الحكم بالسجن على مشجع بتهمة الإساءة العنصرية لوليامز لاعب بلباو

قالت محكمة محلية في برشلونة إنه حُكم على رجل بالسجن لمدة عام في تسوية قضائية يوم الأربعاء بتهمة الإساءة العنصرية لمهاجم أتلتيك بلباو إيناكي ويليامز خلال مباراة في ملعب كورنيلا-إيل برات التابع لإسبانيول في عام 2020.

وكانت الواقعة، التي قال المدعون العامون إن الرجل قلد أصوات القرود والإيماءات الموجهة إلى ويليامز، أول قضية إساءة عنصرية في كرة القدم تصل إلى المحاكم الإسبانية.

في الموسم الماضي، توقفت مباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني في فبراي الماضي على ملعب إسبانيول في الدوري الإسباني مؤقتًا بعد أن أبلغ ويليامز، المولود في بلباو لأبوين من غانا التقيا في مخيم للاجئين، عن إساءة عنصرية مزعومة تجاه زميله ماروان سانادي.

جذبت العنصرية في الملاعب الإسبانية مزيدًا من الاهتمام منذ أن اتهم مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية في عام 2023 بعد أن تعرض لإهانات خلال مباراة في ملعب ميستايا في فالنسيا. ومنذ ذلك الحين، صدرت أحكام على العديد من المشجعين بسبب الإساءة العنصرية لفينيسيوس.

في قضية ويليامز، كان المدعون العامون قد طلبوا في البداية عقوبة السجن لمدة عامين. كما وافق المدعى عليه، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، على دفع غرامة وقبول عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات من دخول ملاعب كرة القدم بالإضافة إلى حرمانه من العمل في التعليم أو المهن المتعلقة بالرياضة لمدة خمس سنوات.

وبموجب القانون الإسباني، عادةً ما يتم تعليق أحكام السجن التي تقل مدتها عن عامين في الجرائم غير العنيفة بالنسبة لمرتكبي الجرائم لأول مرة، مما يعني أنه من غير المرجح أن يقضي المتهم عقوبة السجن ما لم يرتكب جرائم أخرى.

وتعليقًا على الحادث، قال ويليامز في ذلك الوقت إنه شعر بالحزن بسبب الإهانات العنصرية، واصفًا إياها بأنها ”خارجة عن النظام تمامًا“، وأكد أن كرة القدم رياضة جماعية يجب أن تُلعب في جو ودي.