قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحكم بالسجن على مشجع بتهمة الإساءة العنصرية لوليامز لاعب بلباو

بلباو
بلباو
القسم الرياضي

قالت محكمة محلية في برشلونة إنه حُكم على رجل بالسجن لمدة عام في تسوية قضائية يوم الأربعاء بتهمة الإساءة العنصرية لمهاجم أتلتيك بلباو إيناكي ويليامز خلال مباراة في ملعب كورنيلا-إيل برات التابع لإسبانيول في عام 2020.

وكانت الواقعة، التي قال المدعون العامون إن الرجل قلد أصوات القرود والإيماءات الموجهة إلى ويليامز، أول قضية إساءة عنصرية في كرة القدم تصل إلى المحاكم الإسبانية.

في الموسم الماضي، توقفت مباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني في فبراي الماضي على ملعب إسبانيول في الدوري الإسباني مؤقتًا بعد أن أبلغ ويليامز، المولود في بلباو لأبوين من غانا التقيا في مخيم للاجئين، عن إساءة عنصرية مزعومة تجاه زميله ماروان سانادي.

جذبت العنصرية في الملاعب الإسبانية مزيدًا من الاهتمام منذ أن اتهم مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية في عام 2023 بعد أن تعرض لإهانات خلال مباراة في ملعب ميستايا في فالنسيا. ومنذ ذلك الحين، صدرت أحكام على العديد من المشجعين بسبب الإساءة العنصرية لفينيسيوس.

في قضية ويليامز، كان المدعون العامون قد طلبوا في البداية عقوبة السجن لمدة عامين. كما وافق المدعى عليه، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، على دفع غرامة وقبول عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات من دخول ملاعب كرة القدم بالإضافة إلى حرمانه من العمل في التعليم أو المهن المتعلقة بالرياضة لمدة خمس سنوات.

وبموجب القانون الإسباني، عادةً ما يتم تعليق أحكام السجن التي تقل مدتها عن عامين في الجرائم غير العنيفة بالنسبة لمرتكبي الجرائم لأول مرة، مما يعني أنه من غير المرجح أن يقضي المتهم عقوبة السجن ما لم يرتكب جرائم أخرى.

وتعليقًا على الحادث، قال ويليامز في ذلك الوقت إنه شعر بالحزن بسبب الإهانات العنصرية، واصفًا إياها بأنها ”خارجة عن النظام تمامًا“، وأكد أن كرة القدم رياضة جماعية يجب أن تُلعب في جو ودي.

برشلونة أتلتيك بلباو إيناكي ويليامز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

جانب من الحملة المكبرة

حملة مكبرة بمدينة الشروق لضبط الشارع وتحسين المظهر الحضاري

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد