ملف التجديد معلق.. لاعب الزمالك يقترب من الرحيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة في ملف محمد السيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي لم يجدد مفاوضاته مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، رغم وجود محادثات سابقة بين الطرفين.

وأوضح عبر برنامجه "مع شوبير" المذاع على راديو "أون سبورت إف إم"، أن مصدر داخل نادي الزمالك أكد له أن اللاعب سبق وأبلغ الإدارة برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، ما دفع النادي إلي التمهل في فتح ملف التجديد، انتظارًا لما ستسفر عنه فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شوبير، أن إدارة الزمالك قررت مناقشة أي عرض رسمي قد يصل إلى اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، على أن يتم تقييم العرض من حيث الجوانب الفنية والمالية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن رحيله أو استمراره مع الفريق.

يأتي هذا التحرك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل محمد السيد داخل القلعة البيضاء، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل، دون الرجوع إلى الزمالك، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان محمد السيد قد غاب عن المشاركة مع الفريق في معظم مباريات الموسم الجاري، باستثناء ظهوره في مواجهة وادي دجلة بالجولة الخامسة، التي انتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف، ما أثار تساؤلات حول موقفه الفني داخل الفريق.