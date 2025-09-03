قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزار تحول لكارثة.. طالبان يعتديان على زميلهما بسلاح أبيض في الشرقية
احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا
بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو
السيطرة على حريق ضخم التهم مستودعا في مكة | صور
وزير الإسكان يعلن موعد التقديم على السكن البديل لـ الايجار القديم
رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس السيسي
رئيس الأركان الإسـرائيـلي: بدأنا تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط لمواجهة حمـاس
قمة مصرية بحرينية تؤكد عمق العلاقات.. دعم لمرشح اليونسكو وتنسيق مشترك لمواجهة تحديات المنطقة
حركة فتح: تصريحات سموترتيش تصعيد خطير يستدعي موقفا دوليا حازما
جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه
وائل غنيم: انقطعت عن المخدرات وحفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم
دوناروما: حققت أشياء عظيمة.. وسأقوم بعمل رائع مع جوارديولا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ملف التجديد معلق.. لاعب الزمالك يقترب من الرحيل

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة في ملف محمد السيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي لم يجدد مفاوضاته مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، رغم وجود محادثات سابقة بين الطرفين.

 

وأوضح عبر برنامجه "مع شوبير" المذاع على راديو "أون سبورت إف إم"، أن مصدر داخل نادي الزمالك أكد له أن اللاعب سبق وأبلغ الإدارة برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، ما دفع النادي إلي التمهل في فتح ملف التجديد، انتظارًا لما ستسفر عنه فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وأضاف شوبير، أن إدارة الزمالك قررت مناقشة أي عرض رسمي قد يصل إلى اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، على أن يتم تقييم العرض من حيث الجوانب الفنية والمالية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن رحيله أو استمراره مع الفريق.

يأتي هذا التحرك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل محمد السيد داخل القلعة البيضاء، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل، دون الرجوع إلى الزمالك، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان محمد السيد قد غاب عن المشاركة مع الفريق في معظم مباريات الموسم الجاري، باستثناء ظهوره في مواجهة وادي دجلة بالجولة الخامسة، التي انتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف، ما أثار تساؤلات حول موقفه الفني داخل الفريق.

الزمالك محمد السيد نادي الزمالك احمد شوبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

