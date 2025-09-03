قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
مغامرة زائفة وسط الخراب.. القصة الكاملة لـ صيادو الجن بالدقهلية
رئيسة القومي للمرأة تتفقد النادي النسائي والوحدة الصحية بمدينة حلايب
أخر الأوضاع في القطاع: الاحتلال يعمل على تعميق المأساة الإنسانية بغزة
رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية
أخبار البلد

نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع هندسة المنصورة

أرشيفية - مقر نقابة المهندسين المصرية برمسيس
الديب أبوعلي

وقّعت نقابة المهندسين المصرية، بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والتي مثَّلها في التوقيع الدكتور  شريف مسعود البدوي، عميد الكلية.

وقد تمت مراسم التوقيع، بحضور المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، والدكتورة أميرة يسن هيكل، وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أسامة حسن، مقرر لجنة التدريب.

وأكدت نقابة المهندسين، أنها تعطي أولوية خاصة بتدريب شباب المهندسين وحديثي التخرج، لما له من مردود إيجابي كبير على المتدربين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المتسارعة، مشددًا على أهمية توقيع مثل هذه البروتوكولات والتي تتم مع قامات علمية هندسية.

وأضافت في بيان لها: "نسعد بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة، كونها من بين الخمس الكبار في التعليم الهندسي في مصر، ونشارك معًا لبناء منظومة جيدة لصالح مهنة الهندسة".

من جانبه، أكد المهندس محمود عرفات، أن هندسة المنصورة فخر للتعليم الهندسي في مصر، مشيرًا إلى سعي النقابة الدائم لبناء جسور التعاون بينها وبين كبريات المؤسسات التعليمية في مصر".

بدوره، أبدى الدكتور شريف مسعود البدوي، سعادته البالغة بوجوده في نقابة المهندسين، مقدمًا الشكر لكل مسئولي النقابة على سعيهم الملموس لتطوير كافة خدمات النقابة، مبديًا استعداد الكلية لنشر كافة الخدمات النقابية على موقعها حتى يعلم جميع هيئة التدريس والطلاب ما تقدمه النقابة من خدمات وبصفة خاصة ما يتعلق بالتدريب.

من جانبها، أعربت الدكتورة أميرة يسن هيكل، عن تقديرها لهذا التعاون، مؤكدة ثقتها في أنه سيسفر عن نتائج إيجابية مثمرة.

وتوجّهت بالشكر إلى نقابة المهندسين ومجلسها لرعاية هذا البروتوكول ودعم فتح آفاق التعاون الفعَّال بين النقابة والكلية.

وتضمنت بنود التعاون، دعم التدريب العملي والتطبيقي للطلاب وربطه بسوق العمل، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية في مجالات تخصصية متقدمة، وكذا توفير فرص التفاعل مع الصناعة من خلال الزيارات والملتقيات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري أو الإشراف الأكاديمي لمشروعات التخرج، وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الهندسية المشتركة.

نقابة المهندسين المصرية كلية الهندسة بجامعة المنصورة جامعة المنصورة هندسة المنصورة نقابة المهندسين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

صواريخ فرط صوتية

الصين تكشف عن صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن في العرض العسكري

أرشيفية

بن جفير بعد إحباط محاولة اغتياله: لن أتراجع أو أخاف

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

