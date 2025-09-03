نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع هندسة المنصورة

وقّعت نقابة المهندسين المصرية، بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والتي مثَّلها في التوقيع الدكتور شريف مسعود البدوي، عميد الكلية.

وقد تمت مراسم التوقيع، بحضور المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، والدكتورة أميرة يسن هيكل، وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أسامة حسن، مقرر لجنة التدريب.

وأكدت نقابة المهندسين، أنها تعطي أولوية خاصة بتدريب شباب المهندسين وحديثي التخرج، لما له من مردود إيجابي كبير على المتدربين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المتسارعة، مشددًا على أهمية توقيع مثل هذه البروتوكولات والتي تتم مع قامات علمية هندسية.

وأضافت في بيان لها: "نسعد بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة، كونها من بين الخمس الكبار في التعليم الهندسي في مصر، ونشارك معًا لبناء منظومة جيدة لصالح مهنة الهندسة".

من جانبه، أكد المهندس محمود عرفات، أن هندسة المنصورة فخر للتعليم الهندسي في مصر، مشيرًا إلى سعي النقابة الدائم لبناء جسور التعاون بينها وبين كبريات المؤسسات التعليمية في مصر".

بدوره، أبدى الدكتور شريف مسعود البدوي، سعادته البالغة بوجوده في نقابة المهندسين، مقدمًا الشكر لكل مسئولي النقابة على سعيهم الملموس لتطوير كافة خدمات النقابة، مبديًا استعداد الكلية لنشر كافة الخدمات النقابية على موقعها حتى يعلم جميع هيئة التدريس والطلاب ما تقدمه النقابة من خدمات وبصفة خاصة ما يتعلق بالتدريب.

من جانبها، أعربت الدكتورة أميرة يسن هيكل، عن تقديرها لهذا التعاون، مؤكدة ثقتها في أنه سيسفر عن نتائج إيجابية مثمرة.

وتوجّهت بالشكر إلى نقابة المهندسين ومجلسها لرعاية هذا البروتوكول ودعم فتح آفاق التعاون الفعَّال بين النقابة والكلية.

وتضمنت بنود التعاون، دعم التدريب العملي والتطبيقي للطلاب وربطه بسوق العمل، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية في مجالات تخصصية متقدمة، وكذا توفير فرص التفاعل مع الصناعة من خلال الزيارات والملتقيات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري أو الإشراف الأكاديمي لمشروعات التخرج، وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الهندسية المشتركة.