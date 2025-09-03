ميلاجريس: تدريب الأهلي مسئولية كبيرة

أكد باولو ميلاجريس، المدير الفني الجديد لسيدات كرة الطائرة بالنادي الأهلي أن تدريب الفريق الأحمر مسئولية كبيرة وأنه سعيد كونه أول مدرب ‏أجنبي للفريق‎.‎



وقال باولو:"مسئولية عظيمة أن أكون أول مدرب أجنبي للفريق، وسعيد للغاية باختياري من قبل مجلس الإدارة، وحياتنا كمدربين ‏دائما مليئة بالتحديات، وفي الأهلي لن يختلف الأمر، حيث لدي آمال كبيرة في الموسم الجديد وأعد بتقديم أفضل ما يمكن لتحقيق ‏البطولات".



وأضاف:"فوجئت بالمستوى الفني المميز بعد قيادة اللاعبات في التدريبات، وأنا أؤمن بأننا على الطريق الصحيح، ويجب أن نعمل ‏بصورة احترافية على كافة المستويات، وأن نصل لأفضل ما يمكن خلال الفترة القادمة".



وأوضح أنه سعيد جدًا بالمستوى الفني للاعبات، وأنه يحتاج أن يوازن بين طريقة اللعب في مصر والأسلوب البرازيلي الذي ‏اعتاد العمل به، وأن هناك العديد من الجوانب التي سوف يتم العمل على تطويرها للأفضل‎.‎



وتابع: "أعددت برنامجا بالفعل وعلينا أن نمر مرحلة بعد مرحلة، أود أن أقول إنني متخصص في نظام الفترات، وعندما يكون لديك ‏نظام فترات جيد وجهاز معاون ولاعبات يلتزمن بهذا النظام، فسنحقق النتائج التي نرغب بها".



وواصل المدرب حديثه: "يجب أن نغير سرعة اللعب..هذا هو المزيج الذي سيقودنا لتحقيق النتائج، وأنا معتاد على الضغوطات، ‏وعندما تعرف ما الذي يجب أن تقوم به يصبح الضغط أمرا عاديا‎."‎



وأكد: "أنا جاهز لكل التحديات، وأؤمن أن السر يكمن في العمل الجماعي، وفي السنوات الثلاث الأخيرة ركزت تحديدا على دراسة ‏السلوك الإنساني داخل الرياضة، وبعد أن شاهدت المباريات الأخيرة أصبحت أمتلك رؤية شاملة لما سوف يتم العمل به".



واختتم: "رسالتي إلى الجماهير أعلم جيدا كم تحبون النادي، وكم تحرصون على الحضور لتشجعينا، استمروا في دعمنا، وأعدكم أنني ‏سأقدم أفضل ما لدي، لست من الأشخاص الذين يكثرون الكلام، أنا دائما أفضل أن أظهر أفضل ما لدي داخل الملعب بالنتائج".