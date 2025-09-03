الأقصر تحتفل بالمولد النبوي في أجواء روحانية.. والمحافظ يُهنئ المواطنين بمسجد السيد يوسف|صور

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد السيد يوسف بالكرنك عقب صلاة المغرب، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور فضيلة الشيخ علي صديق، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والعاملين بالأوقاف بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة تناولت ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وما تمثله هذه المناسبة العطرة من معانٍ سامية تدعو إلى الرحمة والمحبة والسلام، وتؤكد على ضرورة الاقتداء بسيرته العطرة وهديه الكريم، ونبذ العنف والتفرقة، والعمل على نشر القيم والأخلاق الإنسانية التي جسّدها الرسول الكريم في حياته.

كما تضمنت الكلمات التي أُلقيت خلال الاحتفالية إبراز سماحة الدين الإسلامي ودوره في تعزيز مبادئ التسامح والإخاء بين البشر، وغرس روح التكافل والتراحم في المجتمع، قبل أن تُختتم الفعاليات بالابتهالات والمدائح النبوية التي أضفت أجواءً روحانية على الحضور.

ومن جانبه، قدّم محافظ الأقصر التهنئة لأهالي ومواطني المحافظة بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا أن تكون ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم دافعًا لتعزيز قيم العمل والإخلاص، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن والمواطن، وأن ينعم الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.