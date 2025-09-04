محمد صديق: السوشيال ميديا آخر 10 سنوات أحدثت اختلافا في انتقالات اللاعبين

قال محمد صديق مدافع الزمالك والأهلي السابق، إنّه محظوظ باللعب في الفريقين الكبيرين، حيث عاصر أحد أفضل الأجيال في الناديين، فقد لعب في الزمالك في بداية الألفية، ثم التحق في الأهلي ولعب مع الجيل الذي بدأ التألق في عام 2005 مع المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه.

وأضاف "صديق"، في لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنت محظوظا باللعب مع جيلين من أقوى الأجيال في تاريخ الكرة المصرية، سواء في الأهلي أو الزمالك".

وتابعت: "بالنسبة إلى سوق الانتقالات والاختلافات بين الأجيال السابقة والجيل الحالي، أرى أنه يكمن في السوشيال ميديا التي ظهرت في آخر 10 سنوات، حيث استجدت بعض التقنيات والصور والفيديوهات.. بقينا نحفل على بعض، ودخلت حاجات جديدة غيرت المعايير".

وأكدت: "في الماضي عندما انتقل رضا عبد العال إلى الأهلي من الزمالك تحدثت الصحف فترة قصيرة للغاية، ولكن عندما تحدث صفقة بهذه القوة في هذه الأيام تزداد فترة الأحاديث في ظل وجود السوشيال ميديا، ولكن تبقى سوق الانتقالات خاضعة للعرض والطلب، على غرار ما حدث عبد الله السعيد، الذي وافق على اللعب في الزمالك عندما كان لاعبا في الأهلي، ووافق أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق أيضا، ولكنه تراجع، ثم حدثت مشكلات".

وواصل: "اللاعب يبحث عن استقرار مادي وفني ونفسي، لأنه يريد اللعب بشكل جيد والبقاء لأطول فترة في الملعب، أي أن اللاعبون يبحثون عن مصلحتهم الفنية والمادية".