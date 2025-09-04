قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا حدث لإبليس يوم مولد النبي محمد؟.. غرق عرشه 40 يوما بسبب سؤال
أول تعليق من أمير عبد الحميد بعد تعيينه مدربًا لحراس مرمى الأهلي
بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم
إسرائيل ترفض مبادرة حماس وتتمسك بشروطها رغم ضغوط ترامب لإنهاء الحرب
اللاعبون لم يحصلوا على رواتبهم.. الزمالك يعاني من أزمة مالية كبيرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
استشهاد 79 مواطناً فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء القصف
أفضل العبادات يوم المولد النبوي الشريف.. اغتنم ثوابها ولا تفوتها
بريطانيا تخصص مليار جنيه من فوائد الأصول الروسية المجمدة لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا
لحماية المراهقين.. ChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة
دعاء المولد النبوي الشريف.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
موسكو: ضمانات أوكرانيا الغربية خطرة و"منحازة" ولا حوار دون مشاركتنا
توك شو

محمد صديق: السوشيال ميديا آخر 10 سنوات أحدثت اختلافا في انتقالات اللاعبين

محمد صديق لاعب الأهلي والزمالك السابق
محمد صديق لاعب الأهلي والزمالك السابق
محمود محسن

قال محمد صديق مدافع الزمالك والأهلي السابق، إنّه محظوظ باللعب في الفريقين الكبيرين، حيث عاصر أحد أفضل الأجيال في الناديين، فقد لعب في الزمالك في بداية الألفية، ثم التحق في الأهلي ولعب مع الجيل الذي بدأ التألق في عام 2005 مع المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه.

وأضاف "صديق"، في لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنت محظوظا باللعب مع جيلين من أقوى الأجيال في تاريخ الكرة المصرية، سواء في الأهلي أو الزمالك".

وتابعت: "بالنسبة إلى سوق الانتقالات والاختلافات بين الأجيال السابقة والجيل الحالي، أرى أنه يكمن في السوشيال ميديا التي ظهرت في آخر 10 سنوات، حيث استجدت بعض التقنيات والصور والفيديوهات.. بقينا نحفل على بعض، ودخلت حاجات جديدة غيرت المعايير".

وأكدت: "في الماضي عندما انتقل رضا عبد العال إلى الأهلي من الزمالك تحدثت الصحف فترة قصيرة للغاية، ولكن عندما تحدث صفقة بهذه القوة في هذه الأيام تزداد فترة الأحاديث في ظل وجود السوشيال ميديا، ولكن تبقى سوق الانتقالات خاضعة للعرض والطلب، على غرار ما حدث عبد الله السعيد، الذي وافق على اللعب في الزمالك عندما كان لاعبا في الأهلي، ووافق أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق أيضا، ولكنه تراجع، ثم حدثت مشكلات".

وواصل: "اللاعب يبحث عن استقرار مادي وفني ونفسي، لأنه يريد اللعب بشكل جيد والبقاء لأطول فترة في الملعب، أي أن اللاعبون يبحثون عن مصلحتهم الفنية والمادية".

محمد صديق الزمالك الأهلي الكرة المصرية رضا عبد العال

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

اجتماع آلية ٢+٢ التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان

السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل

منحة المولد النبوي

خطوة بخطوة.. كيف تحصل على منحة المولد النبوي 1500 جنيه؟

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

المتهم

الأمن يكشف هوية لص كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بأكتوبر.. فيديو وصور

وسام أبو علي

المسمار في مأزق.. غضب في القلعة الحمراء بعد القرار المفاجئ من نجم الفريق والسبب وسام أبوعلي

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

بالصور

ما هي أسباب الصداع المرتبط بضرس العقل؟

أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل
أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل
أسباب الصداع المرتبط بأضراس العقل

بالأصفر الكناري.. مي سليم تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

مى سليم
مى سليم
مى سليم

إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ هاف ستومك

إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك
إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك
إيمان العاصى تخطف الانظار بـ هاف ستومك

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

