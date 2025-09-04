قافلة طبية مجانية شاملة بقرية منشية ناصر في دمياط

أطلقت إدارة القوافل بمديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتورة سها خيرى المكاوي قافلة طبية مجانية بقرية منشية ناصر بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومى الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع

وأكد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط ان القافلة تضمنت 11 عيادة متنقلة في تخصصات متعددة (الباطنة – الأطفال – النساء والتوليد وتنظيم الاسرة -الجراحة عامة والمسالك البولية- الرمد – العظام – الجلدية-الفم والاسنان) باجمالي 9 تخصصات طبية ، بالإضافة إلى معملين للدم والطفيليات ووحدتين للاشعة x ray والسونار بالاضافة لصيدلية متكاملة تم امدادها بكل الادوية التي تغطي التخصصات الطبية المتواجده

وأضافت أن القافلة تردد عليها 1215 مواطنًا، تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل حالة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واستكمال باقي الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة

كما انه تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 145 حالة، ضمن مبادرة «أفحص وأطمن»، بالإضافة إلى فحص 25 حالة بالأشعة، و 23 حالة بالسونار، وإجراء 284 تحليلا بمعمل الدم، و 30 تحليلًا بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 8 ندوات توعوية صحية حضرها 105 مواطنًا.

وقد لاقت القافلة إقبالًا واسعًا من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن رضاهم و تقديرهم للخدمات الطبية المقدمة ، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر وتوسيع مظلة الرعاية الصحية.