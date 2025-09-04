الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع كييف في إسطنبول

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الروسية، قالت إن موسكو منفتحة على النظر في مسألة رفع مستوى مجموعة التفاوض في المحادثات مع كييف، وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي ليس لديهما حتى الآن الرغبة في البحث عن حلول سلمية للأزمة.



وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع كييف في إسطنبول، وروسيا قد تسعى إلى مصادرة ممتلكات بريطانية لتعويض موسكو عن خسارة الأصول المجمدة في لندن.



وأوضحت أن روسيا ستسعى إلى إعادة الأموال المأخوذة منها في شكل أراض إضافية من أوكرانيا، وأن نقل بريطانيا أرباح الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا جريمة.