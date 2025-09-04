الرئيس اللبناني يعبر عن رفضه للاعتداء الإسرائيلي على قوات يونيفيل في مروحين

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن رفضه القاطع للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) قرب بلدة مروحين في جنوب لبنان.

وفي تصريح نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أكد الرئيس اللبناني أن هذا الهجوم يعد انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية ويشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة.

الرئيس عون شدد على أن لبنان يرفض بشدة أي شكل من أشكال الاعتداءات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل على ضمان الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني. وأضاف أن هذه القوات الدولية تلعب دورًا حيويًا في المحافظة على الهدوء في منطقة متوترة، مؤكدًا أن أي استهداف لها هو ضرب للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.

كما أكد الرئيس اللبناني على أن لبنان سيواصل دعمه الكامل لبعثة يونيفيل في أداء مهامها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل للضغط على إسرائيل من أجل احترام سيادة لبنان وحماية القوات الدولية العاملة في جنوبه.