قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجامعة المصرية الصينية: افتتاح كلية الطب البشري ومستشفى جامعي بسعة 220 سريرًا قريبا

الدكتورة رشا الخولي
الدكتورة رشا الخولي
نهلة الشربيني

أعلنت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة تستعد لافتتاح كلية الطب البشري قريبًا بفرع مدينة نصر، في خطوة تعزز مكانتها كصرح تعليمي طبي متكامل، مؤكدة أن المستشفى الجامعي الجاري تجهيزه على مساحة 30 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 220 سريرًا وسبعة طوابق سيكون أحد أكبر المراكز الطبية الجامعية في القاهرة، ومزودًا بأحدث تقنيات الرعاية الصحية والطوارئ والعمليات.

وقالت “الخولي” إن كلية الطب البشري ستنفرد بتدريس مقررات حول الطب الصيني التقليدي إلى جانب العلوم الطبية الحديثة، بما يمنح الخريجين ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الخبرة الشرقية والتطبيقات العالمية.

وأضافت أن الجامعة المصرية الصينية تُعد أول مؤسسة تعليمية خاصة في مصر تُدخل برامج الطب الصيني التقليدي، فضلًا عن امتلاكها 36 عيادة طبية متخصصة تقدم خدمات للمجتمع وتوفر بيئة تدريبية متقدمة للطلاب.

ونوهت “الخولي” إلى أن الجامعة، التي تأسست عام 2013 وبدأت الدراسة بها في 2016، تضم حاليًا 12 كلية و42 برنامجًا دراسيًا، وتستند إلى شبكة قوية من الشراكات الدولية تشمل نحو 100 اتفاقية مع جامعات ومؤسسات صينية وعالمية، بما يعزز من جودة التعليم والبحث العلمي، ويضع خريجيها في مكانة متميزة بسوق العمل المحلية والدولية.

الجامعة الصينية تنسيق الجامعات الجامعة المصرية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

ارشيفية

معاهم مخدرات وسلاح .. حبس شخصين بكفر الشيخ

ارشيفية

عاتبه على ضرب شقيقه .. عاطل ينهي حياة عامل بالطالبية

المتهم

القبض على شخص صدم قائد دراجة نارية وهرب بالإسكندرية

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد