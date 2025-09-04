قدم برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، فقرة خاصة عن أسعار الخضراوات اليوم، الخميس 4-9- 2025.

وقالت مراسلة القناة ندى باهي، إن الخضراوات سر الصحة، وأساس كل بيت، مشيرة إلى أنها متواجدة في أحد محلات الخضراوات بمكرم عبيد.

وكشف صاحب محل خضراوات أن سعر الفلفل الأحمر يسجل اليوم 30 جنيها، والفلفل العادي 20 جنيها، والحار 18 جنيها، وأن سعر الليمون اليوم 25 جنيه،ا والبامية 60 جنيها.

ولفت إلى أن سعر البطاطا 15 جنيها، والخيار 23 جنيها، والكوسة 30 جنيها، والجزر 20 جنيها.