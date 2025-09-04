السفارة الروسية في لندن: مبررات لندن لفرض عقوبات "غير قانونية"

أصدرت السفارة الروسية في لندن بيانا حول الحزمة الأخيرة من الإجراءات التقييدية التي أعلنتها بريطانيا ضد روسيا أمس الأربعاء، ووصفتها بأنها "غير قانونية".



وأشار البيان - حسبما ذكرت روسيا اليوم - إلى أن العقوبات استهدفت منظمات مثل "حركة الأوائل" و"متطوعو النصر" ومؤسسة أحمد قديروف، بالإضافة إلى عدد من الأفراد، معتبرا أن مبررات لندن تستند إلى معلومات مغلوطة، وتحديدا الادعاءات حول النقل القسري المزعوم لـ 19,500 طفل من أوكرانيا إلى روسيا.



وأوضح البيان - أن هذه الادعاءات تتناقض مع الحقائق، مشيرا إلى أنه خلال المفاوضات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول في 2 يونيو، قدمت كييف قائمة بأسماء 339 طفلا أوكرانيا وجدوا أنفسهم في وضع صعب نتيجة النزاع المسلح في أوكرانيا، ولم يتم تأكيد 30% من البيانات الواردة في هذه القائمة.



وأكدت السفارة أن العديد من الأطفال إما لم يزوروا روسيا قط، أو بلغوا سن الرشد، أو عادوا إلى عائلاتهم.



وأكدت السفارة أن صحة الأطفال ورفاههم هي أولويتهم القصوى، مشددة على أن أي حديث عن "اختطاف" هو ادعاء غير صحيح على الإطلاق .



وأضاف البيان أن حياة الأطفال أنقذت بفضل الإجلاء السريع من مناطق القتال، وجميعهم الآن بأمان، كما يعمل مفوضو حقوق الطفل على لم شملهم مع ذويهم.



ودعت السفارة الروسيه في لندن ، السلطات البريطانية إلى الامتناع عن توجيه اتهامات لا أساس لها مستقبلا، وتجنب عرقلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق ومصالح القاصرين.



ولفت البيان - إلى أنه من السخرية أن تختار لندن توقيت فرض العقوبات في 3 سبتمبر، وهو ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بانتصارها المشترك في هذا الصراع.