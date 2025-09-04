قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
أخبار البلد

الجامعة المصرية الصينية توقع 100 اتفاقية شراكة مع مؤسسات محلية ودولية

الجامعة المصرية الصينية
الجامعة المصرية الصينية
أ ش أ

أكدت الدكتورة رشا الخولي،رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة حققت طفرة كبيرة على مستوى التعاون الدولي والتصنيفات العالمية، حيث وقعت أكثر من 100 اتفاقية شراكة مع جامعات ومؤسسات محلية ودولية، لافتة إلى أن هذه الشراكات تشمل برامج للتبادل الطلابي، ورحلات علمية، وفرص تدريب صيفي، بالإضافة إلى منح درجات علمية مشتركة، بما يرسخ مكانة الجامعة كواحدة من المؤسسات الجامعية الصاعدة في مصر والمنطقة .


وأضافت رئيس الجامعة المصرية الصينية - في تصريح لها اليوم - أن الجامعة تحتل المركز الـ 78 عالميًا في مؤشر التبادل الطلابي، وهو ما اعتبرته شهادة دولية تعكس الثقة المتزايدة في مستوى التعليم والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة .


وأشارت إلى أن الجامعة دخلت بالفعل في عدة تصنيفات بارزة، من بينها التصنيف العربي، والتصنيف الأخضر، والتصنيف الروسي، مؤكدة أن هذه الخطوات تبرهن على التزام الجامعة بالمعايير الدولية في التعليم العالي والتنمية المستدامة .


ولفتت رئيس الجامعة إلى أن هذه الجهود انعكست على جذب طلاب وافدين من دول عربية وأفريقية وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي يساهم في إثراء البيئة التعليمية داخل الحرم الجامعي وتعزيز التنوع الثقافي والأكاديمي. 


و أوضحت الخولى أن مكتب متابعة الخريجين بالجامعة يرصد باستمرار مسارات توظيف الخريجين، حيث سجلت بعض الكليات، مثل كلية الاقتصاد، نسب توظيف مرتفعة وصلت إلى 85% داخل مصر وخارجها.

واختتمت الخولي تصريحاتها بالتأكيد على أن الجامعة المصرية الصينية ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، وصناعة خريج قادر على المنافسة عالميًا، من خلال برامج أكاديمية متطورة وشراكات دولية واسعة النطاق.

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

جانب من المضبوطات

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:

أسباب وعلاج.. كل ما تريد معرفته عن ألم إصبع الإبهام

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

