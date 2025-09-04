وزارة الشباب تواصل تنفيذ برنامج أندية النشء بأسـوان

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء – الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، جهودها المستمرة في تنفيذ برنامج "أندية النشء" بمحافظة أسوان، وذلك في إدارات (أسوان – نصر النوبة – دراو) ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء .

ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر التدريب على مدار العام، حيث تم تنظيم ورشة ثقافية بعنوان "التوعية المرورية وآداب المرور"، بهدف تعزيز الثقافة المرورية لدى النشء، بما يساهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية لديهم، والالتزام بقواعد السلامة على الطرق، وإعداد جيل واعٍ ومؤهل من أبناء المحافظات الحدودية.

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات، بجانب نشر مفهوم الثقافة الرياضية، وتنمية مهارات النشء من خلال الألعاب الجماعية والمسابقات الترويحية، بالإضافة إلى تنمية الجوانب الفنية والإبداعية، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للنشء.