نكونكو يكشف سر اختياره ميلان ويستعيد تجربته الصعبة مع تشيلسي

أكد المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو أن انتقاله إلى ميلان الإيطالي كان خيارًا سريعًا وحاسمًا، مشيرًا إلى أن مشروع "الروسونيري" كان مناسبًا له تمامًا منذ اللحظة الأولى، نافياً في الوقت ذاته ما تردد عن مفاوضاته مع الغريم إنتر ميلان.

قرار بلا تردد

وفي تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، قال نكونكو: "أول مرة سمعت فيها عن اهتمام ميلان كانت عندما تحدثت مع المدير الرياضي.. لم أفكر في الأمر كثيرًا، فكل شيء كان مثاليًا بالنسبة لي".

وأضاف: "قرأت أنني كنت على تواصل مع إنتر، لكن ذلك لم يحدث مطلقًا، لم أتحدث مع أي شخص هناك. عندما أخبرني وكيل أعمالي باهتمام ميلان، لم أحتج للتفكير لثانية واحدة".

شراكة منتظرة مع لياو

وتطرق المهاجم الفرنسي إلى إمكانية اللعب بجوار البرتغالي رافائيل لياو، قائلاً: "لدينا خصائص متشابهة، إنه لاعب رائع، لكنني أعتقد أننا نستطيع أن نؤدي بشكل جيد معًا.. يجب أن نضع إمكانياتنا في خدمة الفريق، وسأتأقلم مع أسلوب المدرب وما يطلبه مني". كما أوضح: "أفضل اللعب كصانع ألعاب، لكن كل شيء يتوقف على النظام التكتيكي".

ذكريات تشيلسي والإصابات

وبخصوص تجربته مع تشيلسي الإنجليزي، أشار نكونكو إلى أنها كانت مليئة بالتحديات: "عندما وصلت كان كل شيء مثاليًا، لكنني تعرضت لإصابة طويلة، وعندما عدت واجهت مشكلة عضلية أخرى. في الموسم الثاني كنت أشعر أنني بحالة جيدة، لكن المدرب اتخذ قرارات مختلفة".

وأكمل: "رغم ذلك تعلمت الكثير في تشيلسي، وأرغب الآن أن أكون قادرًا على المنافسة والفوز بالألقاب".

حلم اللعب في سان سيرو

وختم نكونكو حديثه بالإشادة بأجواء ملعب ميلان الشهير: "لقد لعبت في سان سيرو من قبل مع منتخب فرنسا ضد إيطاليا، وكانت الأجواء رائعة. لا أطيق الانتظار لخوض التجربة بقميص ميلان. كما تحدثت مع تياجو سيلفا، وقال لي إن ميلان هو أفضل نادٍ في إيطاليا".