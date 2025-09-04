قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نكونكو يكشف سر اختياره ميلان ويستعيد تجربته الصعبة مع تشيلسي

الفرنسي كريستوفر نكونكو
الفرنسي كريستوفر نكونكو
إسلام مقلد

أكد المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو أن انتقاله إلى ميلان الإيطالي كان خيارًا سريعًا وحاسمًا، مشيرًا إلى أن مشروع "الروسونيري" كان مناسبًا له تمامًا منذ اللحظة الأولى، نافياً في الوقت ذاته ما تردد عن مفاوضاته مع الغريم إنتر ميلان.

قرار بلا تردد

وفي تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، قال نكونكو: "أول مرة سمعت فيها عن اهتمام ميلان كانت عندما تحدثت مع المدير الرياضي.. لم أفكر في الأمر كثيرًا، فكل شيء كان مثاليًا بالنسبة لي".

وأضاف: "قرأت أنني كنت على تواصل مع إنتر، لكن ذلك لم يحدث مطلقًا، لم أتحدث مع أي شخص هناك. عندما أخبرني وكيل أعمالي باهتمام ميلان، لم أحتج للتفكير لثانية واحدة".

شراكة منتظرة مع لياو

وتطرق المهاجم الفرنسي إلى إمكانية اللعب بجوار البرتغالي رافائيل لياو، قائلاً: "لدينا خصائص متشابهة، إنه لاعب رائع، لكنني أعتقد أننا نستطيع أن نؤدي بشكل جيد معًا.. يجب أن نضع إمكانياتنا في خدمة الفريق، وسأتأقلم مع أسلوب المدرب وما يطلبه مني". كما أوضح: "أفضل اللعب كصانع ألعاب، لكن كل شيء يتوقف على النظام التكتيكي".

ذكريات تشيلسي والإصابات

وبخصوص تجربته مع تشيلسي الإنجليزي، أشار نكونكو إلى أنها كانت مليئة بالتحديات: "عندما وصلت كان كل شيء مثاليًا، لكنني تعرضت لإصابة طويلة، وعندما عدت واجهت مشكلة عضلية أخرى. في الموسم الثاني كنت أشعر أنني بحالة جيدة، لكن المدرب اتخذ قرارات مختلفة".

وأكمل: "رغم ذلك تعلمت الكثير في تشيلسي، وأرغب الآن أن أكون قادرًا على المنافسة والفوز بالألقاب".

حلم اللعب في سان سيرو

وختم نكونكو حديثه بالإشادة بأجواء ملعب ميلان الشهير: "لقد لعبت في سان سيرو من قبل مع منتخب فرنسا ضد إيطاليا، وكانت الأجواء رائعة. لا أطيق الانتظار لخوض التجربة بقميص ميلان. كما تحدثت مع تياجو سيلفا، وقال لي إن ميلان هو أفضل نادٍ في إيطاليا".

كريستوفر نكونكو نكونكو ميلان الإيطالي ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

ترشيحاتنا

البحر المتوهج

البحر المتوهج.. ظاهرة غامضة حيرت العلماء 4 قرون .. ما التفسير العلمي ؟

أمير عبد الحميد

الأهلي كلمة السر.. لماذا تصدر أمير عبد الحميد الترند؟

الفراخ والبيض

2 جنيه للكيلو.. تراجع أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الأسواق اليوم

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد