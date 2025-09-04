تفاصيل مران الأهلي الأول بعد رحيل ريبيرو

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب فترة الراحة التي حصل عليها ‏اللاعبون خلال الساعات الماضية.‏



عقد عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة، ‏والارتباطات الخاصة بالفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، بسبب ‏الاستدعاء للمنتخبات الوطنية المختلفة، حيث يتواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في معسكر المنتخب الأول استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس ‏العالم، بينما يتواجد الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب الذى يشارك فى منافسات بطولة كأس العرب، فيما سافر أشرف ‏داري وأليو ديانج للانضمام لمنتخبي المغرب ومالي.



وكان النادي قد أعلن عن تشكيل الجهاز الفنى الذى ضم كلًّا من وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعماد النحاس مديرًا فنيًّا، وعادل مصطفى مدربًا عامًّا، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس ‏المرمى.‏