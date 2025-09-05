شعر بالغضب .. أحمد كمال يكشف سر الاتجاه إلى التدريب على التمثيل قبل 25 سنة

قال الفنان أحمد كمال، إنّ الفن لا يقدم حلولا، لكنه يقدم الواقع ويطرح أسئلة كثيرة، موضحًا: "الأفلام التي تعجبنا هي الأفلام التي لا تريحنا، أي تجعلنا نفكر وتثير التساؤلات، لا الحلول السريعة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه عمل ممثل ومدرب تمثيل ومخرج، موضحًا: "بالنسبة إلى الإخراج، فأنا لا أعتبر نفسي مخرجا، لأنني أخرجت أعمالا بسيطة عندما كنت هاويا، لكنني -في الأساس- ممثل مسرحي، ثم بدأت الهجرات لأن المسرح مرّ بأزمة، إذ اتجهنا إلى السينما، ولما واجهت السينما أزمة، جاء الدور على التلفزيون".

وتابع: "كلنا كممثلين عشنا هذه الهجرات، وهاجرنا سويا، مثلا كاملة أبو ذكري مخرجة سينما لكنها هاجرت إلى التلفزيون عندما قلّت الأفلام، لأنه في بعض الأحيان لم يكن الإنتاج السينمائي يرحب بالأعمال الجميلة، لكنه كان يرحب بالأعمال التافهة والأعمال الكوميدية التي لا تقدم إلا الضحك".

وواصل: "يمكن القول بأن المنتجين يخافون من الموضوعات الجادة ويعتبرونها مغامرة، رغم أن السينما تعرض أعمالا جيدة من حين لآخر وتلقى نجاحا وقبولا كبيرين لدى الجمهور".

وذكر، أنه بدأ رحلة طويلة مع التدريب على التمثيل قبل 25 سنة، حيث لجأ إلى التدريب لأن لم يكن يجد أدوارا تناسبه في التمثيل، وكان غاضبا، مشددًا، على أنه يرفض أن يقول على أي فنان إنه كان تلميذا له، لأن الفنان يتدرب مع مدربين وأساتذة كثر، وقد يكون واحدا منهم: "نيللي كريم تدربت معي، وباسم سمرة وأحمد مالك، وغيرهم".