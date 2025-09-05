لطيفة تحيي ذكرى الأربعين لرحيل زياد الرحباني

أحيت المطربة التونسية لطيفة ذكري مرور أربعين يومًا على رحيل الموسيقار زياد الرحباني، الذي توفي عن عمر ناهز 69 عامًا، مخلفًا وراءه إرثًا فنيًا وموسيقيًا لا يُنسى، وترك غيابه صدمة وحزنًا واسعًا في العالم العربي.



ونشرت لطيفة مقطع فيديو جمعها بالرحباني عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت قائلة: «الدنيا والفن معاك حاجة وبعد ما غبت بقوا حاجة تانية.. غيابك خسارة كبيرة لينا كبشر وكفنانين وكوطن. الله يرحمك وتفضل عايش في وجداننا وحاضرنا ومستقبلنا.. أربعين يوم على غيابك يا زياد».

وتوفي الفنان اللبناني زياد الرحباني 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.



تعرض الرحباني لوعكة صحية شديدة تمثلت في ضيق حاد في التنفس وتعب عام، فتم نقله إلى مستشفى خوري في بيروت. وعند وصوله، تبين أن مرض الكبد أثر أيضًا على عضلة القلب، وأدخل في غرفة العناية الفائقة إثر أزمة قلبية حادة.

وحرصت الفنانة فيروز علي حضور مراسم الصلاة علي جثمان نجلها الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، داخل كنيسة رقاد بجبل بكفيا بلبنان.