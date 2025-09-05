قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
ترامب يتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا ويكشف عن محادثة مرتقبة مع بوتين
إصابة 7 أشخاص في حريق داخل مطعم شهير بالدقهلية
وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص في زيارة ثنائية
السفارة الروسية في لندن تندد بالعقوبات البريطانية وتصفها بـ"غير القانونية"
سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025
شبورة كثيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم
من هم لصوص الصلاة؟.. تعرف عليهم واحذرهم
حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان تتجاوز 2200 قتيل وجهود الإنقاذ تواجه تحديات جسيمة
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لطيفة تحيي ذكرى الأربعين لرحيل زياد الرحباني

لطيفة
لطيفة
منار نور

أحيت المطربة التونسية لطيفة ذكري مرور أربعين يومًا على رحيل الموسيقار زياد الرحباني، الذي توفي عن عمر ناهز 69 عامًا، مخلفًا وراءه إرثًا فنيًا وموسيقيًا لا يُنسى، وترك غيابه صدمة وحزنًا واسعًا في العالم العربي.


ونشرت لطيفة مقطع فيديو جمعها بالرحباني عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت قائلة: «الدنيا والفن معاك حاجة وبعد ما غبت بقوا حاجة تانية.. غيابك خسارة كبيرة لينا كبشر وكفنانين وكوطن. الله يرحمك وتفضل عايش في وجداننا وحاضرنا ومستقبلنا.. أربعين يوم على غيابك يا زياد».

وتوفي الفنان اللبناني زياد الرحباني 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.


وكشفت وسائل إعلام لبنانية، عن وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني -ابن الفنانة فيروز- عن عمر يناهز الـ 69 عاما.

وعانى زياد الرحباني، قبل وفاته من مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.

تعرض الرحباني لوعكة صحية شديدة تمثلت في ضيق حاد في التنفس وتعب عام، فتم نقله إلى مستشفى خوري في بيروت. وعند وصوله، تبين أن مرض الكبد أثر أيضًا على عضلة القلب، وأدخل في غرفة العناية الفائقة إثر أزمة قلبية حادة.

وحرصت الفنانة فيروز علي حضور مراسم الصلاة علي جثمان نجلها الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، داخل كنيسة رقاد بجبل بكفيا بلبنان.

