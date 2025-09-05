منع السباحة بالعجمي.. تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، أن نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية متوسطة ببعض الشواطئ ومزدحمة ببعض الشواطئ، مع تباين ألوان الرايات.

وأعلنت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، تباين ألوان الرايات بشواطئ المحافظة، حيث تم رفع الرايات الصفراء والخضراء بشواطئ القطاع الشرقي نظرًا لاستقرار حالة الأمواج نسبيا، ورفع الرايات الحمراء بالعجمي وشواطئ القطاع الغربي مع منع السباحة.

وأهابت الإدارة من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ. وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام الموجودة على صفحة الإدارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.