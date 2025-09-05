تفاصيل مسابقات مهرجان الدوحة السينمائي قبل الإعلان عن برنامجه الرسمي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
محمد نبيل

يترقب صناع السينما حول العالم العربي انطلاق مهرجان الدوحة السينمائي خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر 2025، ويُعد المهرجان فصلاً مهماً في مشوار مؤسسة الدوحة للأفلام ورسالتها بدعم المواهب السينمائية الإقليمية وتعزيز الحوار الثقافي وتسليط الضوء على الرؤى التي لم تحصل على فرصتها الكافية في الظهور.

من المقرر أن يكون المهرجان بمثابة ملتقى حيوي لعشاق السينما الدولية وواجهة للقصص المهمّة والمؤثرة ومنصة إطلاق لجيلٍ جديد من رواة القصص على شاشة السينما.

ويستمد المهرجان رؤيته من الأسس التي وضعها مهرجان أجيال السينمائي والنجاح الذي حصده على مدار السنوات الماضية، كما يسعى المهرجان إلى توسيع آفاق الفرص الجديدة المتاحة في المشهد السينمائي، مزوداّ أصحاب الرؤى والقصص السينمائية المهمّة بمنصة لا غنى عنها للترويج لمفاهيم التفاهم والتعاطف، كما يستكمل المهرجان التزام مؤسسة الدوحة للأفلام بدعم التعبير الإبداعي الذي يمدّ الجسور ويربط بين المجتمعات. وسيحتفظ المهرجان ببعض عناصر مهرجان أجيال السينمائي والتي حصدت نجاحاً باهراً، بينما سيقدّم أبعاداً جديدة لتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للسينما وتوسيع آفاق الفرص المتاحة للمواهب الواعدة. 

وقبل الإعلان عن برنامج المهرجان الرسمي، نقدم لكم تفاصيل مسابقات وبرامج نسخة العالم الجاري، ويضم المهرجان 4 مسابقات رئيسية وهي:

المسابقة الدولية للأفلام الطويلة
تشمل أفلام المسابقة أعمالاً روائية ووثائقية طويلة من العام الماضي، حاملةً رؤى سينمائية متفرّدة لصنّاع أفلام واعدين ومتمرّسين. وتعكس هذه الأعمال طيفاً واسعاً للثقافات والتجارب والموضوعات المحفزة للتفكير والتي تعكس واقع العالم اليوم.

المسابقة الدولية للأفلام القصيرة
تحتفي هذه المسابقة بالإبداع الخاص بالقوالب والهياكل السينمائية، حيث تضم أعمالاً متميزة تستكشف آفاقاً إبداعية جديدة وتطرح قصصاً مختصرة ومؤثرة في آنٍ واحد. وتُقبل جميع أنواع الأفلام في هذه المسابقة، بما فيها الروائية والوثائقية.

مسابقة أجيال السينمائية
تشمل المسابقة أعمالاً روائية ووثائقية تركز على الصمود والمقاومة والثورات الهادئة والشخصية المتعلقة بالنمو والتساؤل والانتماء.

وتدعو هذه الأفلام الجمهور لخوض تجارب سينمائية رائعة تذوب فيها الفوارق بين القوالب السينمائية ويلعب فيها السرد دوراً شاعرياً ومحفزاً للفكر في الوقت نفسه من خلال تناول موضوعات تهم المشاهدين. وتحمل هذه الأفلام عمقاً شعورياً لافتاً، داعيةً إيانا للإنصات واحتضان المشاعر والتصرّف بمسؤولية.

صُنع في قطر
منصة مخصصة للأفلام المصنوعة في قطر على يد صنّاع أفلام يحملون جنسيات متنوعة ويعيشون في قطر، وتعكس هذه الأفلام الهوية الفنية المتنامية لدولة قطر والتجارب المشتركة لمجتمعها الحيوي ومتعدد الثقافات.
 

خارج المسابقة

عروض السجادة الحمراء
وهي مخصصة للأفلام التي تُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويخرجها صنّاع أفلام متمرّسون، أو تنتمي لنوعية الأفلام ذات الإنتاج الضخم.

سينما تحت النجوم
برنامج عروض في الهواء الطلق ويشمل أفلاماً تُعرض في أماكن مفتوحة ضمن مبادرات التفاعل مع المجتمع التي يحرص المهرجان على تنفيذها.

العروض الخاصة
برنامج متنوّع من الأفلام المقدّمة بالشراكة مع جهات محلية ودولية، ويشمل فعاليات تستهدف المجتمع وعروض تركز على موضوعاتٍ عدّة.

بريق والحفل السينمائي الموسيقي
أفلام قصيرة تستهدف الأطفال بين سن 4 و7 وعائلاتهم، مانحةً إياهم تجارب سينمائية بسيطة وتصاحبها موسيقى حية.

العرض الشمولي
عروض تلائم جميع شرائح الجمهور، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الحسيّة الخاصة.

العام الثقافي
تشكيلة من الأفلام التي تحتفي بالتبادل الثقافي بين قطر والدولة الشريكة في مبادرة العام الثقافي، مع التركيز على الحكايات المشاركة والتعبير الإبداعي العابر للحدود الجغرافية.

نادي أجيال السينمائي
يأتي هذا النادي في إطار عروض الأفلام المخصصة للشباب والتي تنظمها مؤسسة الدوحة للأفلام على مدار العام، مانجاً الشباب مساحة لاستكشاف الأفلام ومشاركة الرؤى والتواصل من خلال الحوار. وسيستضيف النادي خلال المهرجان عروضاً مختارة ونقاشات تعمّق تفاعل الشباب مع السينما وصناعة الأفلام كقالبٍ فني فريد من نوعه.

