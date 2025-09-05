قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الاقصر يبحث احتياجات المدن من خلال الخطة الاستثمارية 2025 - 2026

محافظ الاقصر يعقد اجتماع لبحث احتياجات المدن من الخطة الاستثمارية 2025 - 2026
محافظ الاقصر يعقد اجتماع لبحث احتياجات المدن من الخطة الاستثمارية 2025 - 2026
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اجتماع لمناقشة الخطة الاستثمارية 2025-2026 ، بحضور  الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر،  واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة ، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر الإجتماع ياسر جاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة ، ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومديرى الإدارات والمديريات المعنية،والقيادات التنفيذية.

وتم خلال الاجتماع استعراض احتياجات ومطالب مراكز ومدن المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها للعام المالي 2025 – 2026.

كما ناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع ، مطالب واحتياجات المراكز والمدن في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل لبحث اعداد المخصصات المالية المقررة ضمن الخطة وبحث أنسب السبل لتوزيعها بما يضمن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وعرض رؤساء المراكز والمدن احتياجات كل مركز ومدينة ومتطلباتها طبقا للأولويات ، حيث تضمنت المتطلبات رصف الطرق ودعم مشروعات الكهرباء وتحسين البيئة وحاجة المراكز والمدن لبعض المعدات الجديدة التي تساهم في تسهيل مهام وأعمال الأجهزة التنفيذية.

تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمراكز والمدن وسبل تحسين العمل بها وترشيد المخصصات المالية موجهاً رؤساء المدن بحصر الاحتياجات ذات الاولوية الملحة لاعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي .

