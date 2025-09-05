محافظ الاقصر يبحث احتياجات المدن من خلال الخطة الاستثمارية 2025 - 2026

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اجتماع لمناقشة الخطة الاستثمارية 2025-2026 ، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة ، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر الإجتماع ياسر جاد مدير إدارة التخطيط والمتابعة ، ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومديرى الإدارات والمديريات المعنية،والقيادات التنفيذية.

وتم خلال الاجتماع استعراض احتياجات ومطالب مراكز ومدن المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها للعام المالي 2025 – 2026.

كما ناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع ، مطالب واحتياجات المراكز والمدن في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل لبحث اعداد المخصصات المالية المقررة ضمن الخطة وبحث أنسب السبل لتوزيعها بما يضمن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وعرض رؤساء المراكز والمدن احتياجات كل مركز ومدينة ومتطلباتها طبقا للأولويات ، حيث تضمنت المتطلبات رصف الطرق ودعم مشروعات الكهرباء وتحسين البيئة وحاجة المراكز والمدن لبعض المعدات الجديدة التي تساهم في تسهيل مهام وأعمال الأجهزة التنفيذية.

تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمراكز والمدن وسبل تحسين العمل بها وترشيد المخصصات المالية موجهاً رؤساء المدن بحصر الاحتياجات ذات الاولوية الملحة لاعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي .