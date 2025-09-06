دبلوماسي سابق: إدارة ترامب سبب فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

قال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المسؤول الأول عن التعنت الإسرائيلي هي الإدارة الأمريكية التي وفرت له الغطاء السياسي منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح مع بداية ولايته رؤية سخيفة، تقوم على تحويل أرض فلسطين إلى مشروع استثماري، وهو ما رفضه المجتمع الدولي ودول المنطقة، معتبرًا أن هذه المقاربة التجارية لا تصلح للتعامل مع قضية عمرها أكثر من سبعة عقود.

قراءة مواقف الدول المختلفة

وأوضح سعد، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف المصري تحكمه محددات داخلية وإقليمية ودولية، وأن قراءة مواقف الدول المختلفة تكشف في النهاية إخفاقًا أمريكيًا متكررًا في إدارة هذا الملف الشائك منذ عقود طويلة، معتبرًا أن فشل السياسة الأمريكية في المنطقة انعكس بشكل مباشر على استمرار معاناة الفلسطينيين.

وأضاف أن هناك اليوم موقفًا دوليًا أكثر وضوحًا يؤكد ضرورة وقف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتوجه نحو تبني مقاربة سلمية تقوم على سرعة وقف إطلاق النار، باعتبارها الخطوة الأولى على طريق حل سياسي عادل يعيد الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.