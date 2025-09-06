قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
أمل حجازي: كنت أظن أن عبارة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك آية قرآنية

أمل حجازي
أمل حجازي
كشفت الفنانة أمل حجازي، خلال لقاء إعلامي مع الصحفية نضال الأحمدية، عن تجربة شخصية مع معرفتها بالقرآن الكريم، مؤكدة أنها في بداياتها لم تكن على دراية كافية بالنصوص القرآنية.

وقالت أمل حجازي إنها كانت تظن أن عبارة “أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك” هي آية قرآنية، قبل أن يخبرها أحدهم بأنها حديث نبوي شريف وليست من القرآن.

وأضافت: “أنا لا أؤمن بالأحاديث وأسير فقط وفق ما ورد في القرآن الكريم”، في إشارة إلى منهجها الديني الحالي.

وتُعد هذه التصريحات من بين أبرز المواقف التي أثارت الجدل حول الفنانة أمل حجازي منذ اعتزالها الفن وتفرغها للإنشاد الديني، ثم خلع الحجاب مرة أخرى.

شاركت الفنانة أمل حجازي جمهورها أحدث صور ليها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام،  في يوليو الماضي وظهرت أمل حجازي بشعر كيرلي وميكاب ناعم وتعتبر هذه الصور الأولى بعد إعلان خلعها الحجاب بعد أن ارتدته لمدة ٧ سنوات.

‎فى مارس ٢٠٢٤ ، أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر منصات السوشيال ميديا بدون حجاب في أحد المحال التجارية، وتغني أغنيتها المعروفة والشهيرة «زمان».


‎بمجرد تداول مقطع الفيديو الذي يُظهر أمل حجازي بدون حجاب، أُصيبت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الجدل الواسع منقسمين بين مؤيد ومعارض لقرارها بخلع الحجاب.


‎اهتمت أمل حجازي بالرد على منتقديها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث شاركت منشور عبر منصة فيسبوك قالت خلاله:
‎«إلى كل من يهمة الأمر أنا لم أخلع قربي وحبي إلى الله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض.. ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمد لله.. ولم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئًا آخر.. مع حبي وإحترامي اقتضي التوضيح.

